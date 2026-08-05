Dan pobjede
FOTO / Misom počela proslava 31. obljetnice Oluje: Stigao državni vrh i tisuće građana
U Kninu se održava proslava 31. godišnjice Vojno-redarstvene operacije (VRO) Oluja te Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, a tijekom dana posjetitelji će moći uživati u bogatom programu.
Prije 31 godinu, 5. kolovoza 1995., na Kninskoj tvrđavi hrvatski branitelji razvili su 20-metarsku hrvatsku zastavu, koja je simbolizirala oslobođenje Knina, ali i drugih okupiranih hrvatskih područja te kraj višegodišnje srpske pobune i agresije.
Knin, središte srpske pobune od kolovoza 1990., oslobođen je drugog dana vojno-redarstvene operacije Oluja, ključne operacije Domovinskog rata. Počela je u svitanje 4. kolovoza i u 85 sati, koliko je trajala, promijenila tijek Domovinskog rata, Hrvatskoj donijela mir, omogućila povratak prognanika, dovela do Daytonskog sporazuma.
Podizanje hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi već je više od tri desetljeća jedan od najprepoznatljivijih simbola pobjede u Domovinskom ratu te središnji čin državnog obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti.
Igor Soban/PIXSELL
Igor Soban/PIXSELL
Igor Soban/PIXSELL
Igor Soban/PIXSELL
9 Objava
09:23
prije 1 min.
U Kninu poručili da je zajedništvo temelj vrijednosti Oluje
Uoči središnjeg obilježavanja 31. obljetnice Vojno-redarstvene operacije Oluja u Kninu u srijedu su gradonačelnici i saborski zastupnici istaknuli važnost zajedništva, očuvanja sjećanja na hrvatske branitelje i dostojanstvenog obilježavanja Dana pobjede.
Gradonačelnik Koprivnice i zastupnik u Hrvatskome saboru Mišel Jakšić zahvalio je svima koji su žrtvovali zdravlje i živote kako bi Hrvatska danas mogla slaviti pobjedu te istaknuo da Dan pobjede treba biti podsjetnik na važnost zajedništva i ljubavi prema domovini.
"Ovo je dan kada se svi moramo podsjetiti koliko su važni zajedništvo i ljubav prema domovini. To ne bismo trebali činiti samo kada smo ovdje, nego svakoga dana, jer jedino tako možemo graditi bolje, pravednije i odgovornije društvo nego što je ono danas", rekao je Jakšić.
Gradonačelnik Knina Marijo Ćaćić svim je građanima čestitao Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu VRO Oluja te rekao da je grad spreman za obilježavanje.
Na pitanje o manjem broju okupljenih posljednjih godina rekao je da ne želi procjenjivati broj posjetitelja te da je važnije da obilježavanje bude dostojanstveno nego koliko se ljudi okupi, osobito uz sve zahtjevnije vremenske uvjete.
"Nikada nisam licitirao brojem posjetitelja i mislim da je to vrlo nezahvalno. Ovo nije okrugla obljetnica i nismo očekivali brojke poput 100 tisuća ljudi, ali sam vrlo zadovoljan odazivom", rekao je Ćaćić.
Dodao je kako su izložba vojne opreme i naoružanja te gradske ulice već tijekom jutra bile dobro posjećene te da očekuje još veći broj posjetitelja tijekom dana.
Saborski zastupnik Ivan Račan rekao je kako je Dan pobjede trajni podsjetnik na završetak Domovinskog rata i sve što su građani tijekom njega prošli.
Upitan podsjeća li ga taj dan na njegova oca, kazao je da je na njega pomislio dolazeći u Knin, ali da ga Dan pobjede ponajprije podsjeća na sve koji su tijekom Domovinskog rata podnijeli teret i žrtvu.
"Ovaj me dan prije svega podsjeća na sve ono što smo zajedno prošli tijekom Domovinskog rata. Svatko je na svoj način nosio njegov teret, kroz različita odricanja. Najveći teret podnijeli su oni koji su izgubili svoje živote i oni koji su izravno sudjelovali u ratu. No, rat je ostavio trag na svima koji smo ga proživjeli i svatko ga pamti na svoj način", poručio je.
Predsjednik Udruge veterana 4. gardijske brigade Borislav Lapenda Lav rekao je kako Dan pobjede u njemu budi ponos i emocije koje su prisutne svakodnevno te istaknuo da se veterani redovito okupljaju i njeguju uspomenu na Domovinski rat.
Kazao je kako je dobro da se Oluja posljednjih godina obilježava i u drugim dijelovima Hrvatske, dok manji broj ljudi u Kninu dijelom pripisuje visokim temperaturama i činjenici da je braniteljska populacija sve starija.
Govoreći o razdoblju od završetka rata do danas, Lapenda Lav rekao je da su Hrvatska i njezina vojska ostvarile velik napredak te naglasio da je stvaranje vlastite države bilo tisućljetni san hrvatskog naroda.
08:55
prije 30 min.
Mazalin: Svima nam je pao kamen sa srca, nakon četiri godine patnje
Pukovnik Dražen Mazalin kazao je kako osjeća ponos, čast i zadovoljstvo što je sudjelovao u operaciji Oluja.
“Svi smo čekali taj trenutak nakon četiri godine patnje i muke, a kad se su 4. i 7. gardijska birgada ušle u Knin, znali smo da je gotovo i svima nam je pao kamen sa srca”, istaknuo je Mazalin.
08:41
prije 44 min.
Boris Mamut: Vidio sam vrata pakla, ali i dobio još veći motiv da se vratim u svoje selo. Čovjek je ništa bez svoje povijesti!
"Oluja je počela napadom zrakoplovstva. U prva dva dana operacije Oluje, HRZ je napao ukupno 27 visoko nominiranih ciljeva, izvršio je više od 250 borbenih letova, da ne nabrajam dalje...", rekao je za N1 koordinator protuzračne obrane u provedbenom stožeru za zrakoplovne aktivnosti, pukovnik Boris Mamut iz HRZ-a.
"HRZ je odigrao veliku ulogu i možemo reći da je Oluja krenula djelovanjem Hrvatskog ratnog zrakoplovstva."
"Poginuo mi je otac kao branitelj, ja sam ranjen. Umro mi je djed. Nakon pada sela, otišli smo u susjedne Stankovce i obranili to mjesto. Tada sam rekao da sam vidio vrata pakla. Ali ono što te ne slomi, ojača te. Dobio sam još veći motiv da se vratim u svoje selo, gdje sam rođen. Čovjek je ništa bez svoje povijesti, bez svojih korijena", kaže.
08:10
prije 1 h
Državni vrh u Kninu
Igor Soban/PIXSELL
Igor Soban/PIXSELL
Igor Soban/PIXSELL
Igor Soban/PIXSELL
08:02
prije 1 h
Kundid čestitao 31. obljetnicu VRO Oluja
Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid čestitao je Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja.
"Poštovane hrvatske braniteljice i branitelji, pripadnice i pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske, poštovane obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, građanke i građani Republike Hrvatske,
u povodu ovogodišnje obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja s osobitim ponosom i dubokim poštovanjem prisjećamo se jednog od najslavnijih trenutaka hrvatske povijesti.
Oluja nije bila samo vojna pobjeda.
Vojno-redarstvena operacija Oluja pokazala je visoku razinu sposobnosti, odlučnosti i koordinacije hrvatskih snaga. Ona je bila rezultat dugogodišnje borbe, stvaranja i jačanja Hrvatske vojske u ratnim okolnostima, kao i odlučnosti hrvatskog naroda da obrani svoju slobodu, suverenitet i teritorijalnu cjelovitost.
Na ovu obljetnicu s posebnom zahvalnošću odajemo počast hrvatskim braniteljima. Njihova hrabrost, požrtvovnost i ljubav prema Domovini temelj su slobode koju danas živimo.
S pijetetom se prisjećamo svih poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, kao i svih ranjenih te njihovih obitelji, čija je žrtva trajno upisana u hrvatsku povijest.
Istodobno, s ponosom na pobjedničku prošlost, moramo biti jasno usmjereni prema budućnosti. Sigurnosno okruženje u kojem živimo brzo se mijenja, a suvremeni izazovi zahtijevaju moderne, tehnološki napredne, dobro opremljene i visoko osposobljene Oružane snage.
Zato je ulaganje u nove sposobnosti, znanje i obuku Hrvatske vojske, interoperabilnost sa saveznicima i, prije svega, u čovjeka, jedan od naših najvažnijih strateških zadataka.
Nasljeđe hrvatskih branitelja ne čuvamo samo sjećanjem nego i odgovornim djelovanjem. Čuvamo ga izgradnjom snažnih, spremnih i modernih Oružanih snaga Republike Hrvatske, sposobnih odgovoriti na izazove današnjice i budućnosti. Time pokazujemo da razumijemo cijenu slobode i da smo odlučni ostaviti sigurnu, stabilnu i ponosnu Hrvatsku naraštajima koji dolaze.
Svim hrvatskim braniteljima, pripadnicama i pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske te svim građankama i građanima Republike Hrvatske upućujem iskrene čestitke u povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice VRO Oluja.
Neka nam žrtva hrvatskih branitelja zauvijek bude putokaz, a slobodna Hrvatska trajna obveza"
07:58
prije 1 h
Anušić čestitao 31. obljetnicu VRO Oluja
Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić čestitao je Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja.
"Poštovani hrvatski branitelji, poštovani pripadnici Hrvatske vojske,
svaki narod slavi svoje pobjede, posebno one koje je izborio kako bi bio slobodan. Naše pobjede morale su se dogoditi kako bismo našu lijepu Hrvatsku oslobodili od velikosrpskog agresora. Ništa drugo nije dolazilo u obzir.
Svoje časne pobjede ne zaboravljamo, slavimo hrabrost naših ratnika, naših branitelja. Vojno-redarstvena operacija Oluja jedna je od najvećih pobjeda u Domovinskom ratu. U pomno isplaniranoj, vrhunski strateški i taktički provedenoj operaciji vratili smo hrvatski teritorij u hrvatske granice. Uz akciju Bljesak, VRO Oluja našoj je Domovini donijela toliko iščekivanu i željenu slobodu.
Sigurnost Hrvatske nikad više ne smije i neće doći u pitanje. Pobjednička Hrvatska vojska snažnija je nego ikad jer u opremanje i modernizaciju ulažemo najviše od osamostaljenja Hrvatske. Ipak, na prvom su nam mjestu ljudi, naše vojnikinje i vojnici, srce i duša naše Hrvatske vojske.
Ulaganjem u obrambene sposobnosti učvršćujemo sigurnost i mir, dvije osnovne vrednote koje su temelj normalnog života. Ne nadmećemo se i ne natječemo ni s kim, ali šaljemo poruku da nitko više nikad ne pomisli posegnuti za hrvatskim teritorijem.
Drage vojnikinje i vojnici, poštovane Hrvatice i Hrvati, danas budite ponosni na sve hrvatske branitelje, prisjetimo se svih koji su izgubili živote za našu slobodu, budite ponosni na svoju pobjedničku Hrvatsku vojsku i budite ponosni na naše pobjede koje su nam donijele mir i slobodnu Hrvatsku.
Čestitam vam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja", rekao je Anušić.
07:25
prije 2 h
Božinović i Milina: Hrvatska policija među prvima odgovorila na izazove rata
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina uputili su zajedničku čestitku povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. godišnjice VRO Oluja, istaknuvši da je hrvatska policija "među prvima odgovorila na izazove rata".
U zajedničkoj čestitki poručili su kako su Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i obljetnica VRO Oluja "trajni simbol hrvatskog zajedništva, odlučnosti i pobjede u obrani slobode, neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske".
"S osobitim poštovanjem prisjećamo se svih poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, a našu duboku zahvalnost upućujemo njihovim obiteljima koje su podnijele najveću žrtvu", istaknuli su, dodajući da ih je "njihova žrtva obvezala da dostojanstveno prenosimo budućim generacijama istinu o Domovinskom ratu".
Naglasili su da su prije 31 godinu hrvatski branitelji "ostvarili pobjedu koja je zauvijek promijenila tijek hrvatske povijesti", posebno izdvojivši ulogu policije u obrani zemlje.
"Istinski smo ponosni na hrvatsku policiju koja je od prvih dana velikosrpske agresije stala u obranu hrvatskog naroda i države te time ispisala policijsku povijest kao jedinstvenu u svijetu", poručili su Milina i Božinović.
Dodali su kako su hrvatski redarstvenici među prvima odgovorili na ratne izazove te ostavili "neizbrisiv trag u stvaranju i obrani naše Domovine", a da se "podvizi specijalne policije u VRO Oluja i danas izučavaju na vojnim učilištima diljem svijeta".
"Vrijednosti koje su tada hrvatski redarstvenici branili i danas su temelj svakodnevnog rada policijske službe, radi sigurnosti svih naših građana. Danas potvrđujemo kako sloboda nije samo naslijeđe, nego velika odgovornost koju policijske službenice i službenici svakodnevno čuvaju", poručili su Milina i Božinović.
Podsjetili i na riječi prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana izrečene u Kninu 26. kolovoza 1995. godine, da je sloboda plaćena krvlju te da Hrvatska "nikom više nikada neće dopustiti da joj ugrozi slobodu, demokraciju i hrvatsku zemlju".
Na kraju su svim hrvatskim braniteljima, pripadnicima policije i vojske te građanima čestitali Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu VRO Oluja, poručivši da uspomena na hrvatske pobjednike treba biti "trajno nadahnuće", a njihova žrtva "vječna obveza da čuvamo slobodu, mir i sigurnost Republike Hrvatske".
07:18
prije 2 h
Knin i Hrvatska slave 31. obljetnicu Oluje
Prije 31 godinu, 5. kolovoza 1995., na Kninskoj tvrđavi hrvatski branitelji razvili su 20-metarsku hrvatsku zastavu, koja je simbolizirala oslobođenje Knina, ali i drugih okupiranih hrvatskih područja te kraj višegodišnje srpske pobune i agresije.
Knin, središte srpske pobune od kolovoza 1990., oslobođen je drugog dana vojno-redarstvene operacije Oluja, ključne operacije Domovinskog rata. Počela je u svitanje 4. kolovoza i u 85 sati, koliko je trajala, promijenila tijek Domovinskog rata, Hrvatskoj donijela mir, omogućila povratak prognanika, dovela do Daytonskog sporazuma.
Podizanje hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi već je više od tri desetljeća jedan od najprepoznatljivijih simbola pobjede u Domovinskom ratu te središnji čin državnog obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti.
Trojica Puma koji su skinuli srpsku zastavu
Nakon ulaska hrvatskih snaga u Knin pripadnici 7. gardijske brigade Puma iz Varaždina, prema zapovijedi generala Ivana Koradea, s jarbola na Kninskoj tvrđavi, između 9, 30 i 10 sati, skinuli su srpsku zastavu. Na jarbol su se među prvima popeli gardisti Jasmin Hadžić, Mario Bilać i Eduard Baltić, a zbog zapetljanog mehanizma veliki hrvatski barjak nisu mogli odmah podignuti na jarbol nego su ga razvili preko zidina tvrđave. Zastava je potom postavljena na jarbol, a dan poslije, prilikom dolaska u oslobođeni Knin, dočekala je prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana.
Originalna hrvatska zastava podignuta na Kninskoj tvrđavi u kolovozu 1995. danas se čuva u Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata u Zagrebu.
Ceremoniju podizanja hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi i ove će godine uz izvođenje hrvatske himne najaviti zvonjava kninskih crkvenih zvona, nakon čega će uslijediti počasni plotuni.
Središnja svečanost održat će se na stadionu NK Dinara, odakle će okupljeni putem videoveze pratiti podizanje zastave. U programu su predviđena obraćanja državnog vrha, čitanje povjesnice vojno-redarstvene operacije Oluja i imena poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u toj operaciji.
Na Kninskoj tvrđavi postrojit će se 245 kadeta Hrvatske vojske i polaznika Policijske akademije u znak sjećanja na poginule i nestale hrvatske branitelje u Oluji, nakon čega će uslijediti prikaz sposobnosti Hrvatske vojske i policije te letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.
Od balvan-revolucije do poraza
Početak rata na kninskom području veže se uz tzv. balvan-revoluciju u kolovozu 1990., kada su pobunjeni lokalni Srbi postavljanjem barikada započeli pobunu protiv nove hrvatske vlasti izabrane toga proljeća na prvim višestranačkim izborima nakon desetljeća komunističke vlasti.
Tijekom 1991. ta je pobuna prerasla u otvoreni oružani sukob, potpomognut Jugoslavenskom narodnom armijom, a Knin je postao političko i vojno središte "samoproglašene Republike Srpske Krajine".
Hrvatsko stanovništvo bilo je prognano iz grada, koji je ostao izvan ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske sve do vojno-redarstvene operacije Oluja i njegova oslobađanja 5. kolovoza 1995.
Vojno-redarstvena operacija Oluja započela je 4. kolovoza te godine napadom hrvatskih snaga na bojišnici dugoj gotovo 600 kilometara. Već sljedećeg dana oslobođen je Knin, a u hrvatski ustavnopravni poredak vraćen najveći dio dotad okupiranog teritorija Republike Hrvatske.
Zbog strateškog i simboličkog značaja Knina njegovo je oslobađanje postalo ključni trenutak Oluje. Proces uspostave teritorijalne cjelovitosti države dovršen je mirnom reintegracijom hrvatskog Podunavlja 1998. godine.
Operacija je trajala 85 sati, a u njoj je oslobođeno više od 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja.
Sudjelovalo je gotovo 200.000 pripadnika Hrvatske vojske i policije, poginula su 243 hrvatska branitelja, 1430 ih je ranjeno, dok se dvojica i dalje vode kao nestali.
07:17
prije 2 h
Tradicionalnom budnicom Knin počeo proslavu 31. obljetnice Oluje
Tradicionalnom budnicom ulicama grada, u Kninu je u srijedu ujutro počela proslava 31. godišnjice Vojno-redarstvene operacije (VRO) Oluja te Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, tijekom dana posjetitelji će moći uživati u bogatom programu.
Kao i svake godine, Knin je lijepo uređen, a kuće i zgrade ukrašene su hrvatskim zastavama. Već od 6 sati, u grad na proslavu dana ponosa i slave, dolaze brojni građani iz gotovo svih dijelova Hrvatske, a danas ih se očekuje desetak tisuća.
Nakon budnice u 6,30 sati, koja se kretala od vojarne 4. gardijske brigade Pauci, ulicom Kralja Tomislava, Trgom Oluje, Ulicom dr. Franje Tuđmana, Trgom dr. Ante Starčevića do mosta na Krki, program se nastavlja u 7,30 sati svetom misom u Crkvi Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog zavjeta.
Misno slavlje predvodit će vojni ordinarij u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan u zajedništvu sa šibenskim biskupom Tomislavom Rogićem.
Od 9 sati, ispred Spomenika hrvatske pobjede Oluja na Trgu dr. Ante Starčevića, odat će se počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima.
Središnja svečanost održat će se u 9, 40 sati na Stadionu NK Dinara te na Kninskoj tvrđavi.
Obitelji stradalih, hrvatskih ratnih vojnih invalida, braniteljskih udruga i najviših državnih dužnosnika odat će počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima, položit će se vijenci. Na Kninskoj tvrđavi podići će se hrvatska zastava, čitati povjesnica i imena poginulih i nestalih u Domovinskom ratu, ispaljivat će se plotuni i zvoniti crkvena zvona. Očekuju se i prigodni govori najviših državnih dužnosnika, glazbeni program, prikaz sposobnosti pripadnika Hrvatske vojske i policije, kao i letački program.
U podne će na Trgu dr. Ante Starčevića biti upriličen doček maratonaca, biciklista i motorista.
Za građane i goste od 11, 30 do 14 sati bit će organizirana i podjela tradicionalnog vojničkog graha.
Proslava 31. obljetnice Oluje, ključne operacije Domovinskog rata i Dana pobjede i Dana hrvatskih branitelja završava navečer u 21 sat koncertom na središnjem kninskom trgu. Vojno-redarstvena operacija Oluja počela je 4. i trajala do 7. kolovoza 1995. godine. Hrvatska vojska i policija oslobodile su okupirana područja Republike Hrvatske pod nadzorom pobunjenih Srba na kojima je bila uspostavljena tzv. Srpska Krajina.
Oslobođeno je 10.400 četvornih kilometara ili 18,4 posto ukupne površine Hrvatske.
U operaciji su poginula 243 hrvatska branitelja, 1430 ih je ranjeno, dok se dvojica i dalje vode kao nestali.
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