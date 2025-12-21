PRIPAZITE
Svi ga jedu, a malo tko zna: Omiljeno povrće može naglo povisiti šećer u krvi
Mislite da se hranite zdravo, a umor vas ipak savladava? Otkrijte zašto krumpir i krvni šećer nisu idealan par i kako to promijeniti.
Iako je povrće temelj zdrave prehrane, obični krumpir može uzrokovati nagli porast šećera u krvi brže nego čokolada ili vaš omiljeni keks, što ga čini rizičnim izborom za mnoge.
Zašto krumpir i krvni šećer nisu najbolji prijatelji?
Možda zvuči nevjerojatno, ali način na koji vaše tijelo probavlja krumpir snažno utječe na zdravlje. Krumpir je bogat škrobom, koji se u organizmu vrlo brzo razgrađuje u glukozu. Kada uđe u krvotok, taj šećer izaziva snažnu inzulinsku reakciju. Ako često konzumirate namirnice s visokim glikemijskim indeksom, krumpir i krvni šećer postaju opasna kombinacija koja dugoročno može dovesti do inzulinske rezistencije, piše krstarica.com.
Važno je znati da nije svaki krumpir isti. Glikemijski indeks (GI) pečenog krumpira može doseći i 85, dok je pire krumpir još problematičniji zbog brze apsorpcije. Za usporedbu, bijeli šećer ima GI oko 65. Dakle, dok uživate u tom kremastom prilogu, vaša gušterača radi prekovremeno.
Mala promjena u pripremi čini čuda
Ne morate se zauvijek odreći omiljenog jela, ali ključno je promijeniti strategiju. Postoji jednostavan trik koji krumpir pretvara iz neprijatelja u prihvatljivu namirnicu. Ako krumpir skuhate i ostavite da se potpuno ohladi prije jela (primjerice u krumpir-salati), škrob mijenja svoju strukturu i postaje rezistentni škrob.
Ova vrsta škroba ponaša se poput vlakana – prolazi kroz probavni sustav bez naglog podizanja razine glukoze. Na taj način odnos između namirnica poput krumpira i krvnog šećera postaje blaži, a vi dulje ostajete siti bez osjećaja teškog umora.
