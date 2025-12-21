Svi ga jedu, a malo tko zna: Omiljeno povrće može naglo povisiti šećer u krvi

Možda zvuči nevjerojatno, ali način na koji vaše tijelo probavlja krumpir snažno utječe na zdravlje. Krumpir je bogat škrobom, koji se u organizmu vrlo brzo razgrađuje u glukozu. Kada uđe u krvotok, taj šećer izaziva snažnu inzulinsku reakciju. Ako često konzumirate namirnice s visokim glikemijskim indeksom, krumpir i krvni šećer postaju opasna kombinacija koja dugoročno može dovesti do inzulinske rezistencije, piše krstarica.com.