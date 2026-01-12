Oglas

važan mineral

Zelenilo na tanjuru: Ovih vrsta šest povrća najbogatije je magnezijem

author
N1 Info
|
12. sij. 2026. 07:02
artičoka, artičoke,
Unsplash / Ilustracija

Iako se dnevne potrebe obično mogu zadovoljiti raznolikom prehranom, osobe koje se ne hrane dovoljno raznoliko mogu imati smanjen unos magnezija.

Magnezij je važan mineral koji igra ulogu u brojnim procesima u tijelu, uključujući rad srca, mišića i živčanog sustava, kao i regulaciju krvnog tlaka i razine šećera u krvi.

Magnezij je povezan s drugim hranjivim tvarima u tijelu, a njegova prisutnost doprinosi boljem iskorištavanju kalcija i kalija. Povrće je jedan od važnih izvora magnezija i lako se može uključiti u svakodnevne obroke.

Blitva, špinat, artičoke...

Blitva je jedno od povrća s visokim udjelom magnezija, a sadrži i vlakna i druge minerale, koji doprinose nutritivnoj vrijednosti obroka.

Špinat je još jedan čest izbor jer, osim magnezija, sadrži i vitamine A, C i K, kao i folat. Njegova nutritivna vrijednost čini ga prikladnim dodatkom raznim jelima.

Artičoke sadrže umjerene količine magnezija, a poznate su i po sadržaju vlakana, što doprinosi raznolikosti prehrane.

Prokulice, osim magnezija, sadrže i vitamine A, C i K, kao i minerale poput željeza i kalcija, zbog čega se često nalaze u sezonskim jelovnicima.

Krumpir, posebno kada se konzumira s korom, doprinosi unosu magnezija, a istovremeno je izvor kalija i vitamina C.

Kelj je povrće bogato vitaminima i mineralima, uključujući magnezij, te se često koristi u raznim oblicima pripreme.

Redovitim uključivanjem ovog povrća u prehranu moguće je povećati unos magnezija i doprinijeti uravnoteženijoj prehrani, piše Klix.

Teme
magnezij minerali namirnice bogate magnezijem povrće prehrana unos magnezija

