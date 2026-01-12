Zelenilo na tanjuru: Ovih vrsta šest povrća najbogatije je magnezijem

Iako se dnevne potrebe obično mogu zadovoljiti raznolikom prehranom, osobe koje se ne hrane dovoljno raznoliko mogu imati smanjen unos magnezija.
Oglas
Magnezij je važan mineral koji igra ulogu u brojnim procesima u tijelu, uključujući rad srca, mišića i živčanog sustava, kao i regulaciju krvnog tlaka i razine šećera u krvi.
Magnezij je povezan s drugim hranjivim tvarima u tijelu, a njegova prisutnost doprinosi boljem iskorištavanju kalcija i kalija. Povrće je jedan od važnih izvora magnezija i lako se može uključiti u svakodnevne obroke.
Blitva, špinat, artičoke...
Blitva je jedno od povrća s visokim udjelom magnezija, a sadrži i vlakna i druge minerale, koji doprinose nutritivnoj vrijednosti obroka.
Špinat je još jedan čest izbor jer, osim magnezija, sadrži i vitamine A, C i K, kao i folat. Njegova nutritivna vrijednost čini ga prikladnim dodatkom raznim jelima.
Artičoke sadrže umjerene količine magnezija, a poznate su i po sadržaju vlakana, što doprinosi raznolikosti prehrane.
Prokulice, osim magnezija, sadrže i vitamine A, C i K, kao i minerale poput željeza i kalcija, zbog čega se često nalaze u sezonskim jelovnicima.
Krumpir, posebno kada se konzumira s korom, doprinosi unosu magnezija, a istovremeno je izvor kalija i vitamina C.
Kelj je povrće bogato vitaminima i mineralima, uključujući magnezij, te se često koristi u raznim oblicima pripreme.
Redovitim uključivanjem ovog povrća u prehranu moguće je povećati unos magnezija i doprinijeti uravnoteženijoj prehrani, piše Klix.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas