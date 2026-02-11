Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Zima se ne da: Snijeg moguć u nizinama, temperature idu u minus i desetak stupnjeva

Tea Blažević
11. velj. 2026. 07:15
zima, led, hladnoća
Stefan Schweihofer from Pixabay

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Pretežno je oblačno diljem Hrvatske, mjestimice ima i magle u unutrašnjosti. Duž Jadrana i uz Jadran jutros uglavnom pada kiša. U nastavku srijede oborine će biti i drugdje, osobito u drugom dijelu dana, s tim da će ipak više kišiti duž Jadrana, osobito na širem riječkom području, mjestimice može biti i grmljavine. Jugo će poslijepodne slabjeti.

Četvrtak donosi čestu kišu i pljuskove, mjestimice izraženije duž Jadrana i uz Jadran, gdje može biti i grmljavine. Jugo će ponovno pojačavati. 

U petak bi još u noći i ujutro moglo biti malo kiše na istoku zemlje i na jugu te sredinom dana u unutrašnjosti mjestimice može biti slabe oborine. No, oborina će biti rijetka i očekuju se sunčana razdoblja. Ipak, nema govora o stabilizaciji. Bit će neobično toplo za ovo doba godine, lokalno i do 16 stupnjeva. 

Već u subotu stiže novo jače pogoršanje vremena. Diljem zemlje bit će kiše i pljuskova, mjestimice izraženijih duž Jadrana i uz Jadran, gdje može i zagrmjeti. U gorju će biti i snijega, osobito prema večeri i tijekom noći na nedjelju.

U nedjelju će osjetno zahladnjeti. Na moru će puhati jaka i olujna bura. U gorju će padati snijeg, no moguć je makar prolazno i u nekim nizinama. Poslijepodne postupni prestanak oborine, razvedravat će se sa zapada, što će rezultirati niskim temperaturama u noći i u ponedjeljak ujutro, mjestimice i ispod -5, u gorju i desetak stupnjeva ispod nule. 

Teme
vremenska prognoza

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

