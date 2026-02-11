Zima se ne da: Snijeg moguć u nizinama, temperature idu u minus i desetak stupnjeva

U petak bi još u noći i ujutro moglo biti malo kiše na istoku zemlje i na jugu te sredinom dana u unutrašnjosti mjestimice može biti slabe oborine. No, oborina će biti rijetka i očekuju se sunčana razdoblja. Ipak, nema govora o stabilizaciji. Bit će neobično toplo za ovo doba godine, lokalno i do 16 stupnjeva.