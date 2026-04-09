Autorica bestselera Kućna pomoćnica otkrila pravi identitet: "Umorna sam od tajne"

Jedna od najvećih misterija u izdavaštvu je riješena nakon što je najprodavanija američka autorica poznata milijunima čitatelja kao Freida McFadden otkrila svoj pravi identitet. McFadden je jedna od najpopularnijih i najprodavanijih svjetskih autorica posljednjih godina, zahvaljujući trilerima poput Kućne pomoćnice.
Autorica nikad nije skrivala činjenicu da je Freida McFadden pseudonim i da radi kao liječnica, ali nikad nije otkrila svoje pravo ime. Sada je za USA Today otkrila da je njeno pravo ime Sara Cohen.
"Došla sam do točke u svojoj karijeri kad sam umorna od toga da je ovo tajna. Umorna sam od ljudi koji raspravljaju jesam li stvarna osoba ili sam tri muškarca. Ja sam stvarna osoba i imam pravi identitet i nemam što skrivati", poručila je.
Najveći uspjeh doživjela je s romanom Kućna pomoćnica, koji je prvi put objavljen 2022., a prošle godine snimljen film u kojem glume Sydney Sweeney i Amanda Seyfried. McFadden, odnosno Cohen, plodna je spisateljica, do sad je objavila 29 romana, piše BBC.
"Pacijentima bi to moglo biti čudno"
Cohen je u početku odabrala pseudonim kako bi sakrila svoj pravi identitet kad je samostalno objavila svoju prvu knjigu, fikcionalizirani prikaz svog života kao liječnice specijalizantkinje, pod naslovom Vrag nosi kliniku, 2013. godine.
Ime Freida odabrala je kao medicinsku šalu, po registru bolničke obuke, Interaktivnoj elektroničkoj bazi podataka za stipendije i specijalizacije. Nastavila je pisati dok je radila kao liječnica specijalizirana za poremećaje mozga u Bostonu, a njezina izdavačka karijera krenula je kada je počela pisati psihološke trilere.
No, dva je identiteta odvojila, rekavši New York Timesu 2024. godine da se brine da bi se njezini pacijenti mogli osjećati čudno što ih liječi autorica bestselera trilera.
"Na poslu želim biti liječnica. Mnoge moje knjige sadrže medicinske stvari i ne želim da ljudi govore: 'Je li ovo temeljeno na meni?' Osjećam se neprofesionalno", istaknula je, a za Washington Post je rekla da ne voli biti u središtu pažnje.
"Volim što ljudi čitaju moje knjige. Ali, fokus na mene je težak... Ne radi se samo o privatnosti, već i o socijalnoj anksioznosti", otkrila je i dodala da je uspjeh kao autorice pojačao njezine strahove da možda nije "ta nevjerojatna osoba kakvu svi očekuju".
Smanjila je broj smjena u bolnici te priznala da je bilo teško održavati oba identiteta i raditi dva posla. Rekla je da i dalje želi da je njezini obožavatelji, koji se nazivaju McFans i Freida Readahs, nastave poznavati po pseudonimu.
