Najčitanije knjige bestseleri koji osvajaju čitatelje diljem svijeta

Zagrebački psihijatar Robert Torre, koji nas je prerano napustio krajem 2021. godine, ostavio je trajno nasljeđe kroz svoja djela. Knjiga Ima li života prije smrti? tjera čitatelja da preispita svoj odnos prema postojanju. Torre je godinama radio s ljudima izgubljenima u vrtlogu problema. To je iskustvo pretočio u pisanje koje pogađa ravno u srce.