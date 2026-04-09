Autorica BookTok senzacije dolazi u Zagreb na druženje s čitateljima

Laura Nowlin, autorica globalnih BookTok hitova "Da je bio sa mnom" i "Da sam joj barem rekao", čije su emotivne priče osvojile čitatelje diljem svijeta i postale viralni hitovi na BookToku, dolazi u Zagreb 22. travnja na druženje s čitateljima.
Susret s autoricom otvorit će teme koje su obilježile njezin uspjeh, od BookTok fenomena do načina na koji društvene mreže danas otkrivaju knjige novim generacijama čitatelja i pretvaraju ih u globalne hitove.
U središtu njezinih romana su Autumn i Finn, najbolji prijatelji iz djetinjstva čiji se odnos s godinama mijenja. Uspješnica New York Timesa "Da je bio sa mnom" donosi priču o ljubavi i gubitku iz perspektive Autumn, dok "Da sam joj barem rekao" otkriva Finnovu stranu, njegove neizrečene osjećaje i sve ono što je ostalo između redaka.
Ovo druženje bit će prilika za susret izbliza – posjetitelji će moći postaviti pitanja i fotografirati se s Laurom Nowlin, što ovaj događaj čini posebnim iskustvom za sve ljubitelje njezinih knjiga i suvremene književnosti, stoji u najavi izdavačke kuće Znanje.
Laura Nowlin svoj je prvi roman napisala prije više od desetljeća, no globalnu popularnost i ulazak na ljestvice najprodavanijih knjiga doživjela je tek godinama kasnije, kada ju je otkrila nova publika na društvenim mrežama, posebno putem BookTok zajednice.
Uz navedene naslove, autorica je i knjige "This Song Is (Not) For You".
Diplomirala je engleski jezik i književnost te kreativno pisanje na Sveučilištu u Missouriju. Laura živi u St. Louisu s obitelji.
Druženje s autoricom, uoči Noći knjige, održat će se u knjižari Znanje u 18 sati, a uz Nowlin, o knjigama će govoriti urednica Danijela Žitković Rumbak i book blogerica Dajana Jurakić Milovac (Knjigograd), dok će razgovor moderirati psihologinja i novinarka Antonia Ćosić.
