Ravnateljica Centra za rehabilitaciju: "Djeca su dobro, na sigurnom su, sretna su"

Naš Borna Šmer povodom zatvaranja podružnice Oštro-Kraljevica razgovarao je s Kristinom Gabrijelčić, ravnateljicom Centra za rehabilitaciju u Rijeci.
Oglas
"Djeca su dobro, na sigurnom su, sretna su. Nakon škole došla su u sjedište, tu su ih dočekale njegovateljice. Nakon toga su se preselili na prvi kat, a dvije djevojčice otišle su u stan sa svojim zastupnicima i njegovateljicama", kazala je Kristina Gabrijelčić.
Kazala je kako je riječ o kriznoj situaciji, ali kako su se djelatnici iskazali svojom kolegijalnošću.
"Ovo je jedna krizna situacija koja je iziskivala velike kapacitete, kadrovske i logističke. Pokazali smo veliku kolegijalnost kako bi našoj djeci bilo dobro", dodala je.
Gabrijelčić dodaje kako, unatoč zaključcima inspekcije, podružnica neće biti trajno zatvorena već se, u dogovoru s ministrom, planira opsežna rekonstrukcija zgrade.
"Što se tiče mjera, one su imale određeni vremenski rok za izvršavanje, ali ovim kontrolnim nadzorom utvrđeno je da se mjere nisu odradile. Podružnica neće biti trajno zatvorena, imali smo intenzivne razgovore s novim ministrom. Planira se rekonstrukcija podružnice s ciljem poboljšanja svih uvjeta.
Nakon rekonstrukcije, podružnica bi trebala pružati usluge ne samo za djecu već i za odrasle.
"Pružali bismo uslugu smještaja za djecu, uslugu poludnevnog boravka za odrasle koji su iz istočnog dijela županije, a planiramo i uslugu odmora od skrbi, koji će uvelike pomoći roditeljima koji skrbe o osobama s invaliditetom."
"I dalje će biti prihvat djece, ne samo odraslih. To je dosta velika zgrada."
"Koliko god teški bili uvjeti u podružnici, moramo podnijeti i neke žrtve. Budućnost nam nosi izradu idejnog rješenja za zgradu, koja je zaštićena kao spomenik kulture i prema njoj se tako moramo i ophoditi", kaže Kristina Gabrijelčić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas