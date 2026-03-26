"SLUČAJ VLASTITE POGIBELJI"

Audioknjiga Kristiana Novaka u finalu New York Festivals Radio Awards

Hina
26. ožu. 2026. 21:00
12.12.2024., Zagreb - Knjizevnik Kristian Novak. Photo: Sandra Simunovic/PIXSELL
Audioknjiga "Slučaj vlastite pogibelji" Kristian Novak u produkciji platforme book&zvook ušla je u finale natjecanja New York Festivals Radio Awards 2026. u dvjema kategorijama za fikciju (Audio Book – Fiction) i produkciju (Audio Book – Technical Production Team).

New York Festivals Radio Awards jedno je od najuglednijih međunarodnih priznanja u području audio i radijske produkcije, koje već desetljećima okuplja najrelevantnije projekte iz cijelog svijeta, od velikih izdavačkih kuća do javnih servisa i nezavisnih producenata.

"Ovo priznanje potvrđuje da domaća produkcija na "malim jezicima" ne samo da prati svjetske trendove, već postavlja visoke standarde u umjetničkoj i tehničkoj izvedbi audioformata", priopćili su u petak iz produkcije book&zvook. Dodali su da se time hrvatska audioprodukcija našla uz bok velikim svjetskim izdavačima poput Penguin Random House, HarperCollins i Bloomsbury.

Roman Kristijana Novaka dobio je novu interpretaciju u formi dramske audioknjige, koja briše granice između književnosti i izvedbenih umjetnosti, istaknuli su.

Umjesto klasične naracije, riječ je o cjelovitoj audio izvedbi s 14 glumaca, u režiji Daria Harjačeka, uz jezično savjetovanje Ines Carović, dok tonsko oblikovanje i dizajn zvuka potpisuje Lana Deban. Glazbu je skladao Maro Market.

Navode da se projekt ističe produkcijskim standardom i inovativnim pristupom, približavajući se formi audio drame u kojoj su režija, gluma i zvuk ravnopravni elementi pripovijedanja.

"Ovo nam je važna potvrda da ono što radimo ima smisla i izvan našeg tržišta, i dodatni poticaj da dalje razvijamo katalog i suradnje", poručuju iz book&zvooka.

