Audioknjiga Kristiana Novaka u finalu New York Festivals Radio Awards

Audioknjiga "Slučaj vlastite pogibelji" Kristian Novak u produkciji platforme book&zvook ušla je u finale natjecanja New York Festivals Radio Awards 2026. u dvjema kategorijama za fikciju (Audio Book – Fiction) i produkciju (Audio Book – Technical Production Team).
New York Festivals Radio Awards jedno je od najuglednijih međunarodnih priznanja u području audio i radijske produkcije, koje već desetljećima okuplja najrelevantnije projekte iz cijelog svijeta, od velikih izdavačkih kuća do javnih servisa i nezavisnih producenata.
"Ovo priznanje potvrđuje da domaća produkcija na "malim jezicima" ne samo da prati svjetske trendove, već postavlja visoke standarde u umjetničkoj i tehničkoj izvedbi audioformata", priopćili su u petak iz produkcije book&zvook. Dodali su da se time hrvatska audioprodukcija našla uz bok velikim svjetskim izdavačima poput Penguin Random House, HarperCollins i Bloomsbury.
Roman Kristijana Novaka dobio je novu interpretaciju u formi dramske audioknjige, koja briše granice između književnosti i izvedbenih umjetnosti, istaknuli su.
Umjesto klasične naracije, riječ je o cjelovitoj audio izvedbi s 14 glumaca, u režiji Daria Harjačeka, uz jezično savjetovanje Ines Carović, dok tonsko oblikovanje i dizajn zvuka potpisuje Lana Deban. Glazbu je skladao Maro Market.
Navode da se projekt ističe produkcijskim standardom i inovativnim pristupom, približavajući se formi audio drame u kojoj su režija, gluma i zvuk ravnopravni elementi pripovijedanja.
"Ovo nam je važna potvrda da ono što radimo ima smisla i izvan našeg tržišta, i dodatni poticaj da dalje razvijamo katalog i suradnje", poručuju iz book&zvooka.
