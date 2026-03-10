Tisuće autora objavilo "praznu" knjigu, evo zašto

Tisuće pisaca, među kojima su Kazuo Ishiguro, Philippa Gregory i Richard Osman, objavili su "praznu" knjigu kako bi prosvjedovale protiv tvrtki za umjetnu inteligenciju koje koriste njihova djela bez dopuštenja.
Oko 10.000 autora sudjelovalo je u projektu Don’t Steal This Book (Ne kradite ovu knjigu), u kojoj je jedini sadržaj popis njihovih imena, javlja The Guardian.
Primjerci knjige dijele se posjetiteljima Londonskog sajma knjiga, tjedan dana prije nego što britanska vlada treba objaviti procjenu ekonomskih posljedica planiranih promjena u zakonima o autorskim pravima.
Industrija izgrađena na ukradenom radu
Organizator projekta, skladatelj i aktivist za zaštitu autorskih prava Ed Newton-Rex, rekao je da je industrija umjetne inteligencije "izgrađena na ukradenom radu – preuzetom bez dopuštenja i bez plaćanja".
"Ovo nije zločin bez žrtava – generativna umjetna inteligencija konkurira ljudima čiji se rad koristi za njezino treniranje i oduzima im sredstva za život. Vlada mora zaštititi britanske kreativce i odbiti legalizirati krađu kreativnog rada od strane AI kompanija", rekao je Newton-Rex.
The Guardian piše kako izdavači planiraju pokrenuti inicijativu za licenciranje sadržaja za umjetnu inteligenciju. Organizacija Publishers’ Licensing Services radi na kolektivnom sustavu licenciranja koji bi omogućio zakonit pristup objavljenim djelima.
Među pobunjenicima i Elton John
Razvoj umjetne inteligencije zahtijeva velike količine podataka, uključujući sadržaje zaštićene autorskim pravima preuzete s interneta, što je izazvalo zabrinutost među kreativcima i kompanijama diljem svijeta te pokrenulo brojne sudske sporove.
Prošle godine tvrtka Anthropic, koja razvija chatbot Claude, pristala je platiti 1,5 milijardi dolara kako bi riješila kolektivnu tužbu autora koji su tvrdili da je kompanija koristila piratske kopije njihovih knjiga za treniranje sustava.
Veliko nezadovoljstvo izazvao je i prijedlog britanske vlade da se AI tvrtkama dopusti korištenje zaštićenih djela bez dopuštenja, osim ako se autori izričito ne isključe iz tog procesa. Među kritičarima je i Elton John, koji je vladu zbog toga nazvao "potpunim gubitnicima".
