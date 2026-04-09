Raste nervoza u Moskvi? Širi se teorija o potezu koji se nije dogodio 30 godina

Z-blogeri izvijestili su o mogućem otkazivanju Parade pobjede u Moskvi zbog novih ukrajinskih raketa.
Oglas
Ruske vlasti mogle bi otkazati Paradu pobjede 9. svibnja u Moskvi i Sankt-Peterburgu zbog novih ukrajinskih dalekometnih raketa. O tome su početkom travnja počeli izvještavati Z-blogeri, na što je upozorio portal „Možem objasniti“. „Zamislite, ‘parada ravnaj se, mirno’ — i proglašava se raketna opasnost. Što će se događati na trgu i oko njega? To bi bio značajan udar u medijskom smislu, čak i ako ništa ne pogodi cilj“, rekao je u emisiji „Solovjov LIVE“ proratni bloger Ilja Tumanov, piše The Moscow Times.
Prema njegovim riječima, zračni dio parade već je otkazan. Također, u nedjelju, 5. travnja, na poligonu se trebala održati proba kopnenog dijela, no vojnicima je rečeno da se vraćaju u stalne baze „do daljnjih uputa“. Tumanov je pretpostavio da bi se događaj mogao premjestiti na drugi datum, kao što je bilo 2020. godine zbog pandemije. U međuvremenu, u Kremlju su na pitanje o otkazivanju parade odgovorili neodređeno. „Pripremamo se za obilježavanje Dana pobjede“, rekao je glasnogovornik predsjednika RF Dmitrij Peskov.
Ukrajina je u posljednje vrijeme razvila krstareću raketu „Flamingo“, koja je predstavljena u kolovozu prošle godine. Njezin deklarirani domet iznosi 3.000 km (od Moskve do ukrajinske granice — 450 km), a masa bojne glave je 1 tona. „Flamingo“ je korištena najmanje dva puta: u veljači je pogođena najveća ruska tvornica raketa u Permskom kraju, a u ožujku poduzeće koje proizvodi eksplozive u Samarskoj oblasti.
Također, Ukrajina razvija balističku raketu FP-9, čija će ispitivanja započeti ovog ljeta. Potencijalno bi trebala pogađati ciljeve na udaljenosti do 850 km. Očekuje se da će masa bojne glave iznositi 800 kg. Zbog velike brzine i visine leta, balistička raketa trebala bi biti teško presretljiv cilj.
Od početka potpune invazije na Ukrajinu, ruske vlasti značajno su smanjile vojne parade u Moskvi. Godine 2022. zračni dio bio je otkazan, a broj kopnene tehnike naglo smanjen u odnosu na prethodnu godinu. Godine 2023. broj tehnike dodatno je smanjen za četvrtinu, pri čemu su nestali tenkovi (osim tri T-34 iz Drugog svjetskog rata), a zrakoplovstva ponovno nije bilo. Godine 2024. zrakoplovi su se vratili, ali ih je bilo samo 15. Jubilarna parada 2025. bila je veća, ali je i dalje zaostajala za onom prije rata 2021. po broju ljudi i tehnike. Vojne parade u Moskvi povodom Dana pobjede održavaju se svake godine od 1995. godine.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas