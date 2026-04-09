Raste nervoza u Moskvi? Širi se teorija o potezu koji se nije dogodio 30 godina

Od početka potpune invazije na Ukrajinu, ruske vlasti značajno su smanjile vojne parade u Moskvi. Godine 2022. zračni dio bio je otkazan, a broj kopnene tehnike naglo smanjen u odnosu na prethodnu godinu. Godine 2023. broj tehnike dodatno je smanjen za četvrtinu, pri čemu su nestali tenkovi (osim tri T-34 iz Drugog svjetskog rata), a zrakoplovstva ponovno nije bilo. Godine 2024. zrakoplovi su se vratili, ali ih je bilo samo 15. Jubilarna parada 2025. bila je veća, ali je i dalje zaostajala za onom prije rata 2021. po broju ljudi i tehnike. Vojne parade u Moskvi povodom Dana pobjede održavaju se svake godine od 1995. godine.