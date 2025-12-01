Filmom "Ono što treba činiti" otvoren 23. Human Rights Film Festival

"Živimo i u ustajalim vremenima kada bi mnogi, a posebno u hrvatskom društvu ustajali", napomenuo je, podsjetivši kako je na današnji dan 1955. Rosa Parks odbila ustati s mjesta u autobusu koje joj navodno ne pripada. "Tim svojim činom, s mnoštvom suborkinja i suboraca, stvorila je novu, drugačiju i bolju demokraciju. Jednako tako danas trebamo Rosinu hrabrost, tvrdoglavost i upornost u ime boljeg i većeg društva", poručio je.