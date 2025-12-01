ZAGREBAČKA KINOTEKA
Filmom "Ono što treba činiti" otvoren 23. Human Rights Film Festival
Dokumentarnim filmom "Ono što treba činiti" Srđana Kovačevića u ponedjeljak je u zagrebačkom kinu Kinoteka otvoren Human Rights Film Festival (HRFF), koji u svom 23. izdanju prikazuje dvadesetak recentnih autorskih filmova posvećenih ljudskim pravima.
"Živimo u doba kada se čini da ima sve manje demokracije ili je uopće nema, a ako je tako ima li išta besmislenije od jedne rane definicije demokracije da rješenje svih demokratskih problema leži u samo još više demokracije", istaknuo je direktor HRFF Petar Milat.
Po njegovim riječima, ljepota te definicije čuvenog američkog filozofa Johna Deweya je što zagovor demokracije uvijek znači i zagovor drugačije, novije i veće demokracije, a ne povratak na postojeće društvo ili nostalgija za društvima koja su navodno bila bolja.
"Živimo i u ustajalim vremenima kada bi mnogi, a posebno u hrvatskom društvu ustajali", napomenuo je, podsjetivši kako je na današnji dan 1955. Rosa Parks odbila ustati s mjesta u autobusu koje joj navodno ne pripada. "Tim svojim činom, s mnoštvom suborkinja i suboraca, stvorila je novu, drugačiju i bolju demokraciju. Jednako tako danas trebamo Rosinu hrabrost, tvrdoglavost i upornost u ime boljeg i većeg društva", poručio je.
Milat je pozvao posjetitelje da posjećuju festivalske programe jer, ustvrdio je, bez obzira na to koliko druga vrsta ekrana danas ima primat još uvijek iskustvo gledanja filma u kino dvorani čini razliku.
Film otvorenja "Ono što treba činiti", koji na hrvatskoj premijeri predstavljaju njegovi protagonisti i autor, govori o troje ljudi koji pokreću sindikat koji se bavi imigrantima, savjetovalište u Ljubljani u koje po pomoć dolaze brojni radnici s prostora Balkana, Afrike ili Azije, "prevareni i gladni, bez zarađenih plaća i bez nade u bolje sutra".
U programu su i novi filmovi autora koje festival prati godinama, "Mozak operacije" američke nezavisne redateljice Kelly Reichardt, "Magellan" filipinskog redatelja Lava Diaza, "Pometnja" britanskog umjetnika i redatelja Bena Riversa i "La Grazia" Paola Sorrentina.
Palestinski redatelj i producent Kamal Aljafari, gost HRFF-a, predstavit će novi dokumentarac "With Hasan in Gaza", o potrazi za muškarcem s kojim je bio zatvoren u Gazi, a tu je i novi film mađarskog autora Lászla Nemesa, povijesna drama "Orphan".
Prikazat će se i arthouse filmovi "Svi operateri su trenutno zauzeti" Dalibora Barića, "Ne shvaćajte to ozbiljno" Jelene Jureše, "Linije želje" Daneta Komljana, "Otapanje vladara" Ivana Salatića te "Centar" i "Inventar" Ivana Markovića, koji će u KIC-u imati i izložbu.
S izborom igranih, dokumentarnih i eksperimentalnih filmova koji su obilježili godinu, festival će se održavati do 7. prosinca u Kinoteci, KIC-u, mikro-kinu MaMa i Močvari, a imat će i popratni diskurzivni, izložbeni i koncertni program,
Ulaz na programe je slobodan, osim za Kinoteku gdje je potrebno preuzeti besplatne ulaznice na blagajni kina.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare