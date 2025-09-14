Filmski festival u Torontu: "Hamnet" Chloe Zhao osvojio glavnu nagradu

Povijesna drama "Hamnet" kinesko-američke redateljice Chloe Zhao osvojila je glavnu nagradu na 50. Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu (TIFF).
Ime pobjedničkog filma objavio je direktor festivala Cameron Bailey na svečanoj dodjeli nagrada u kanadskom gradu.
Zhaoina adaptacija romana Maggie O'Farrell priča je o obitelji Shakespeare - Williamu, kojeg glumi Paul Mescal, i Agnes, koju glumi Jessie Buckley - čiji brak mora podnijeti smrt njihovog 11-godišnjeg sina Hamneta.
Drugo mjesto osvojio je "Frankenstein" redatelja Guillerma del Tora, s Oscarom Isaacom i Jacobom Elordijem u glavnim ulogama, dok je treće zauzeo Rian Johnsonov "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery".
Za najbolji dokumentarac gledatelji su odabrali "The Road Between Us: The Ultimate Rescue" Barryja Avricha. Potresan film govori o spašavanju izraelske obitelji tijekom terorističkih napada predvođenih Hamasom 7. listopada 2023.
Međunarodna nagrada publike dodijeljena je filmu Parka Chan Wooka "No Other Choice".
Za razliku od festivala poput Cannesa, Berlina ili Venecije, pobjednike u Torontu ne bira žiri nego publika.
Ove se godine preko 290 filmova natjecalo za naklonost publike na TIFF-u.
