Oglas

HRVATSKA KINEMATOGRAFIJA

Filmski kurikulum predstavlja filmove koji su provocirali režim

author
Hina
|
04. pro. 2025. 17:04
filmska klapa Pixabay
Pixabay

Filmski kurikulum, program klasika hrvatske kinematografije, predstavlja 8. prosinca u Kulturno-informativnom centru (KIC) dva filma koji su provocirali socijalistički režim, "Recital" Petra Krelje i "Samo jednom se ljubi" Rajka Grlića.

Oglas

Dokumentarac Petra Krelje iz 1972. godine prati seosku priredbu u povodu Dana Republike, no iako naizgled slavi režim specifičnim režijskim pristupom i montažnim postupkom film otkriva grotesknost i nenamjernu komičnost priredbe.

Kamera Nikole Tanhofera bilježi sve što se događa na pozornici, a hvata i razne "nepodobne" detalje izvan nje, zbog čega je bio bunkeriran te je prvi put javno prikazan 1992. godine, podsjeća se u najavi programa.

Melodrama Rajka Grlića iz 1981. godine opisuje nepoželjnu ljubav između partizanskog prvoborca i buržujke netom nakon završetka Drugog svjetskog rata, a njega se opisuje kao jednog od rijetkih dužnosnika koji nije podlegao korupciji.

Film je bio prikazan na canneskom filmskom festivalu u natjecateljskom programu "Un certain regard".

Uoči projekcije uvodnu riječ održat će Nikica Gilić, sveučilišni profesor povijesti hrvatskog filma na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Kustos programa je dr.sc. Juraj Kukoč, viši filmski arhivist iz Hrvatske kinoteke. Ulaz na projekciju je besplatan.

Program Filmski kurikulum namijenjen je studentima povijesti hrvatskog filma na zagrebačkim fakultetima i svima zainteresiranima za upoznavanje s hrvatskom filmskom baštinom.

Nastao je u suradnji Hrvatskog državnog arhiva, odjel Hrvatska kinoteka, KIC-a, Hrvatskog audiovizualnog centra - Odjela za filmsku pismenost i razvoj publike te profesora povijesti hrvatskog filma na Akademiji dramske umjetnosti, Fakultetu hrvatskih studija i Filozofskom fakultetu.

Teme
Rajko Grlić filmovi kic kinoteka

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ