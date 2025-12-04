Filmski kurikulum predstavlja filmove koji su provocirali režim

Filmski kurikulum, program klasika hrvatske kinematografije, predstavlja 8. prosinca u Kulturno-informativnom centru (KIC) dva filma koji su provocirali socijalistički režim, "Recital" Petra Krelje i "Samo jednom se ljubi" Rajka Grlića.
Dokumentarac Petra Krelje iz 1972. godine prati seosku priredbu u povodu Dana Republike, no iako naizgled slavi režim specifičnim režijskim pristupom i montažnim postupkom film otkriva grotesknost i nenamjernu komičnost priredbe.
Kamera Nikole Tanhofera bilježi sve što se događa na pozornici, a hvata i razne "nepodobne" detalje izvan nje, zbog čega je bio bunkeriran te je prvi put javno prikazan 1992. godine, podsjeća se u najavi programa.
Melodrama Rajka Grlića iz 1981. godine opisuje nepoželjnu ljubav između partizanskog prvoborca i buržujke netom nakon završetka Drugog svjetskog rata, a njega se opisuje kao jednog od rijetkih dužnosnika koji nije podlegao korupciji.
Film je bio prikazan na canneskom filmskom festivalu u natjecateljskom programu "Un certain regard".
Uoči projekcije uvodnu riječ održat će Nikica Gilić, sveučilišni profesor povijesti hrvatskog filma na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Kustos programa je dr.sc. Juraj Kukoč, viši filmski arhivist iz Hrvatske kinoteke. Ulaz na projekciju je besplatan.
Program Filmski kurikulum namijenjen je studentima povijesti hrvatskog filma na zagrebačkim fakultetima i svima zainteresiranima za upoznavanje s hrvatskom filmskom baštinom.
Nastao je u suradnji Hrvatskog državnog arhiva, odjel Hrvatska kinoteka, KIC-a, Hrvatskog audiovizualnog centra - Odjela za filmsku pismenost i razvoj publike te profesora povijesti hrvatskog filma na Akademiji dramske umjetnosti, Fakultetu hrvatskih studija i Filozofskom fakultetu.
