Oglas

Zagreb Film Festival

ZFF s partnerskim festivalima donosi selekciju novih intrigantnih europskih filmova

author
Hina
|
17. ruj. 2025. 13:15
ZFF
Zeljko Hladika/PIXSELL

Zagreb Film Festival (ZFF) u svom 23. izdanju, koje će se održati od 10. do 16. studenog, ponovno u suradnji s partnerskim festivalima donosi program intrigantnih europskih filmova u okviru Mreže festivala Jadranske regije, među kojima će publika svojim glasovima odabrati dobitnika.

Oglas

Pokrenuta 2020. na inicijativu Sarajevo Film Festivala (SFF) s ciljem jačanja regionalne suradnje u promicanju zajedničkih filmskih vrijednosti, platforma okuplja šest festivala s područja jugoistočne Europe - uz ZFF i SFF, Mrežu tu su Festival autorskog filma (Beograd), Ljubljanski filmski festival, Filmski festival Herceg Novi (Crna Gora) te odnedavno Međunarodni filmski festival Braća Manaki (Sjeverna Makedonija). 

Filmovi u konkurenciji za nagradu Adriatic Audience Award, koja će pripasti onome s najvećim brojem glasova publike, analizirat će se na ZFF-ovoj radionici filmske kritike namijenjene filmofilima starijima od 54 godine, najavljeno je.

Što će se gledati?

Među pet odabranih je i film "Za Adamovo dobro" belgijske redateljice Laure Wandel, koja je prozvana nasljednicom braće Dardenne, vješto režirana bolnička drama o mladoj majci čiji je sin hospitaliziran radi pothranjenosti. 

Socijalnim realizmom prožeta je i irska drama "Christy" Brendana Cantyja, aktualni pobjednički film programa Generation 14plus na Berlinalu, koji se opisuje kao dirljivo ostvarenje o dvojici braće koji, godinama nakon što ih je razdvojio sustav socijalne skrbi, nastoje pronaći zajednički jezik.

Istinitim i mučnim zločinom koji je 1990-ih razotkrio trulu strukturu belgijskog policijskog sustava, inspiriran je krimi triler "Maldoror” čiju režiju potpisuje Fabrice du Welz, o policajcu koji lovi opasne seksualne predatore, no kada njihova operacija propadne, uzima  pravdu u svoje ruke. 

Razdobljem pod Željeznom zavjesom bavi se Alexandra Makarová u filmu "Perla", slojevitoj obiteljsko-političkoj drami, psihološkom portretu titularne protagonistice, razapete između prošlosti i sadašnjosti, majčinstva i profesionalnih ambicija, represivne klime u Čehoslovačkoj početkom 1980-ih i naizgled prostrane slobode Beča. 

Temu osobnih, unutarnjih nemira dijeli i "Renovacija", cjelovečernji debi litavske redateljice Gabrielė Urbonaitė, smješten u suvremeni Vilnius, gdje se djevojka na pragu 30-ih useljava s partnerom u novi stan. 

Dokumentarni film i podizanje ekološke svijesti

U okviru programske linije Ecoscope, Mreža festivala Jadranske regije, u suradnji s Green Visions Film Festivalom iz Potsdama, donosi projekciju dokumentarca  Miyazaki: Dobri duh prirode Léa Faviera koji opusu virtuoza animacije, Hayaoa Miyazakija, pristupa iz rakursa ekologije. 

Film otkriva kako se u omiljenim likovima poput Totora, Chihiro i princeze Mononoke zrcali duboka ekološka svijest slavnog Oscarom ovjenčanog japanskog autora, napominje se u najavi ZFF-a. 

Tom projekcijom, kao i nizom konkretnih akcija, ZFF nastavlja provoditi svoju višegodišnju ekološku misiju kako bi pridonio smanjenju negativnog utjecaja na okoliš.

Teme
filmovi filmski festival myazaki zagreb film festival zff

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ