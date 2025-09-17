ZFF s partnerskim festivalima donosi selekciju novih intrigantnih europskih filmova

Zeljko Hladika/PIXSELL

Zagreb Film Festival (ZFF) u svom 23. izdanju, koje će se održati od 10. do 16. studenog, ponovno u suradnji s partnerskim festivalima donosi program intrigantnih europskih filmova u okviru Mreže festivala Jadranske regije, među kojima će publika svojim glasovima odabrati dobitnika.

Pokrenuta 2020. na inicijativu Sarajevo Film Festivala (SFF) s ciljem jačanja regionalne suradnje u promicanju zajedničkih filmskih vrijednosti, platforma okuplja šest festivala s područja jugoistočne Europe - uz ZFF i SFF, Mrežu tu su Festival autorskog filma (Beograd), Ljubljanski filmski festival, Filmski festival Herceg Novi (Crna Gora) te odnedavno Međunarodni filmski festival Braća Manaki (Sjeverna Makedonija).

Filmovi u konkurenciji za nagradu Adriatic Audience Award, koja će pripasti onome s najvećim brojem glasova publike, analizirat će se na ZFF-ovoj radionici filmske kritike namijenjene filmofilima starijima od 54 godine, najavljeno je.

Što će se gledati?

Među pet odabranih je i film "Za Adamovo dobro" belgijske redateljice Laure Wandel, koja je prozvana nasljednicom braće Dardenne, vješto režirana bolnička drama o mladoj majci čiji je sin hospitaliziran radi pothranjenosti.

Socijalnim realizmom prožeta je i irska drama "Christy" Brendana Cantyja, aktualni pobjednički film programa Generation 14plus na Berlinalu, koji se opisuje kao dirljivo ostvarenje o dvojici braće koji, godinama nakon što ih je razdvojio sustav socijalne skrbi, nastoje pronaći zajednički jezik.

Istinitim i mučnim zločinom koji je 1990-ih razotkrio trulu strukturu belgijskog policijskog sustava, inspiriran je krimi triler "Maldoror” čiju režiju potpisuje Fabrice du Welz, o policajcu koji lovi opasne seksualne predatore, no kada njihova operacija propadne, uzima pravdu u svoje ruke.

Razdobljem pod Željeznom zavjesom bavi se Alexandra Makarová u filmu "Perla", slojevitoj obiteljsko-političkoj drami, psihološkom portretu titularne protagonistice, razapete između prošlosti i sadašnjosti, majčinstva i profesionalnih ambicija, represivne klime u Čehoslovačkoj početkom 1980-ih i naizgled prostrane slobode Beča.

Temu osobnih, unutarnjih nemira dijeli i "Renovacija", cjelovečernji debi litavske redateljice Gabrielė Urbonaitė, smješten u suvremeni Vilnius, gdje se djevojka na pragu 30-ih useljava s partnerom u novi stan.

Dokumentarni film i podizanje ekološke svijesti

U okviru programske linije Ecoscope, Mreža festivala Jadranske regije, u suradnji s Green Visions Film Festivalom iz Potsdama, donosi projekciju dokumentarca Miyazaki: Dobri duh prirode Léa Faviera koji opusu virtuoza animacije, Hayaoa Miyazakija, pristupa iz rakursa ekologije.

Film otkriva kako se u omiljenim likovima poput Totora, Chihiro i princeze Mononoke zrcali duboka ekološka svijest slavnog Oscarom ovjenčanog japanskog autora, napominje se u najavi ZFF-a.

Tom projekcijom, kao i nizom konkretnih akcija, ZFF nastavlja provoditi svoju višegodišnju ekološku misiju kako bi pridonio smanjenju negativnog utjecaja na okoliš.