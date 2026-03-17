Nova istraga ponovno je pokrenula jedno od najintrigantnijih pitanja u svijetu umjetnosti – tko je zapravo Banksy.
Prema opsežnom istraživanju novinara agencije Reuters, identitet najpoznatijeg svjetskog uličnog umjetnika navodno je konačno razotkriven. Oni tvrde da se iza pseudonima Banksy krije Robin Gunningham, 51-godišnjak iz Bristola, koji je, kako navode, kasnije promijenio ime u David Jones kako bi dodatno prikrio svoj identitet.
Reuters svoju tvrdnju temelji na više izvora: putovanju umjetnika u Ukrajinu 2022. godine, fotografijama koje su objavili njegovi bivši suradnici, kao i na navodnoj rukom pisanoj izjavi iz 2000. godine, povezanoj s uhićenjem u New Yorku. Istraživači tvrde da ti dokazi „bez ikakve sumnje“ potvrđuju njegov identitet.
Banksyjev tim osporava navode
Ipak, Banksyjev pravni tim oštro osporava ove navode. Njegov odvjetnik Mark Stephens poručio je da umjetnik „ne prihvaća točnost mnogih detalja iz istrage“, upozoravajući da bi otkrivanje identiteta ugrozilo njegovu privatnost, rad i sigurnost. Naglasio je da anonimnost nije samo osobni izbor, već i važan društveni mehanizam koji omogućuje slobodu izražavanja bez straha od odmazde ili cenzure.
S druge strane, Reuters smatra da javnost ima pravo znati tko stoji iza umjetnika koji je ostavio snažan trag u kulturi, umjetnosti i političkom diskursu diljem svijeta.
Banksy je globalnu slavu stekao grafitima koji su se pojavljivali na zidovima diljem Velike Britanije, a kasnije i svijeta, često s izraženim političkim i satiričnim porukama. Njegovo najpoznatije djelo „Djevojčica s balonom“ dospjelo je u središte pozornosti 2018. godine, kada je slika na aukciji djelomično uništena mehanizmom skrivenim u okviru – performans koji je kasnije preimenovan u „Love Is in the Bin“.
Umjetnik je ostavio trag i u zonama sukoba, poput Ukrajine i Zapadne obale u Izraelu, gdje su njegovi radovi često tumačeni kao političke poruke i izraz solidarnosti. Nedavni mural u Londonu, na kojem sudac udara prosvjednika čekićem, pojedini tumače kao komentar na tretman propalestinskih aktivista.
Brojne teorije o identitetu
Tijekom godina pojavile su se brojne teorije o njegovu identitetu – od glazbenika Roberta del Naje iz Massive Attacka, preko Jamieja Hewletta (Gorillaz), do TV voditelja Neila Buchanana. Spominjala se čak i mogućnost da Banksy nije jedna osoba, već kolektiv umjetnika, pa i verzija da iza svega stoji žena.
Iako nova istraga donosi možda najkonkretnije tvrdnje dosad, misterij i dalje nije razriješen. Upravo ta enigma, smatraju mnogi, čini velik dio Banksyjeve privlačnosti – jer razotkrivanje identiteta ne bi samo razbilo mit, već bi moglo ugroziti slobodu i način rada umjetnika koji je izgradio karijeru na anonimnosti.
