Banksy je globalnu slavu stekao grafitima koji su se pojavljivali na zidovima diljem Velike Britanije, a kasnije i svijeta, često s izraženim političkim i satiričnim porukama. Njegovo najpoznatije djelo „Djevojčica s balonom“ dospjelo je u središte pozornosti 2018. godine, kada je slika na aukciji djelomično uništena mehanizmom skrivenim u okviru – performans koji je kasnije preimenovan u „Love Is in the Bin“.