Oglas

TEMA - MENTALNO ZDRAVLJE

Završeno snimanje filma "Male sretne pilule": Premijera će biti na Playbox Shorts Film Festivalu

author
N1 Info
|
21. svi. 2026. 16:37
Male sretne pilule
Ante Mateo Pera

U Zagrebu je završeno snimanje igranog filma "Male sretne pilule", autorskog projekta koji se bavi mentalnim zdravljem mladih iz perspektive generacije koja te izazove izravno proživljava.

Oglas

Film su režirali Karlo Gagulić i Deni Plečko, prema scenariju Mije Leonie. Projekt se ističe pristupom koji ne dolazi iz distance, već iz osobnog iskustva i senzibiliteta mladih autora, čime tematika mentalnog zdravlja dobiva dodatnu autentičnost i relevantnost.

Radnja filma prati mladu djevojku koja nastoji održati ravnotežu između vanjskih očekivanja i vlastitog unutarnjeg stanja, dok se suočava s izazovima svakodnevice i vlastitim emocijama. Kroz subjektivan pristup pripovijedanju film gledatelju približava iskustvo koje je istodobno osobno i generacijski prepoznatljivo.

U glavnim ulogama pojavljuju se Mia Leonie i Danijela Evđenić, dok u ostalim ulogama igraju Ana-Marija Percaić, Mario Valentić, Dorotea Ilečić Sever, Dora Marojević, Laura Bošnjak, Vid Ćosić i Dominik Dolenc.

MIA LEONIE
Ante Mateo Pera

Direktor fotografije je Matej Subotić, asistenti kamere su Sergej Sarchevski i Lovro Kovačić, majstor tona Vanja Stanić, mikroman Andrija Sentić, majstori rasvjete Franjo Mihaljević i Karla Sadan, majstorica šminke i maske Mateja Đuranec, kreatori kostima Gabriel Mijatović i Laura Parčina, scenografkinja Iva Cepetić, produkciju potpisuje Fran Rubil, a asistent na setu i BTS fotograf je Ante Mateo Pera.

"Male sretne pilule" psihološka su drama koja kroz intimnu i subjektivnu perspektivu istražuje iskustvo odrastanja u vremenu obilježenom pritiscima, nesigurnostima i sve izraženijim izazovima mentalnog zdravlja. Film se bavi pitanjima unutarnjih borbi, osjećaja izoliranosti i potrebe za razumijevanjem, pritom otvarajući prostor za promišljanje o načinima na koje mladi danas proživljavaju vlastitu svakodnevicu.

"Posebno mi je važno što ovaj film nastaje iz perspektive mladih ljudi koji o tim temama ne govore iz distance, već iz vlastitog iskustva. Vjerujem da upravo takav pristup može otvoriti iskreniji dijalog i omogućiti gledateljima da se prepoznaju u onome što vide na ekranu", izjavio je redatelj Karlo Gagulić.

ANA-MARIJA PERCAIĆ
Ante Mateo Pera

Film se razvija i kao dio šire inicijative usmjerene na mentalno zdravlje mladih, a uz projekcije planirane su i popratne radionice te razgovori s publikom. Premijera filma zakazana je za 8. listopada u Cinestaru, u sklopu Playbox Shorts Film Festivala.

U trenutku kada se mentalno zdravlje sve više prepoznaje kao važno društveno pitanje, činjenica da o njemu progovaraju upravo mladi autori daje ovom projektu dodatnu relevantnost, čineći ga ne samo filmskim djelom, već i generacijskim iskazom.

Film je produciran sredstvima Playboxa i produkcije Cutline Films, u koprodukciji sa Salve Regina - Marija Bistrica i Mr. Jackom.

Teme
cinestar karlo gagulić male sretne pilule film

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ