TEMA - MENTALNO ZDRAVLJE
Završeno snimanje filma "Male sretne pilule": Premijera će biti na Playbox Shorts Film Festivalu
U Zagrebu je završeno snimanje igranog filma "Male sretne pilule", autorskog projekta koji se bavi mentalnim zdravljem mladih iz perspektive generacije koja te izazove izravno proživljava.
Film su režirali Karlo Gagulić i Deni Plečko, prema scenariju Mije Leonie. Projekt se ističe pristupom koji ne dolazi iz distance, već iz osobnog iskustva i senzibiliteta mladih autora, čime tematika mentalnog zdravlja dobiva dodatnu autentičnost i relevantnost.
Radnja filma prati mladu djevojku koja nastoji održati ravnotežu između vanjskih očekivanja i vlastitog unutarnjeg stanja, dok se suočava s izazovima svakodnevice i vlastitim emocijama. Kroz subjektivan pristup pripovijedanju film gledatelju približava iskustvo koje je istodobno osobno i generacijski prepoznatljivo.
U glavnim ulogama pojavljuju se Mia Leonie i Danijela Evđenić, dok u ostalim ulogama igraju Ana-Marija Percaić, Mario Valentić, Dorotea Ilečić Sever, Dora Marojević, Laura Bošnjak, Vid Ćosić i Dominik Dolenc.
Direktor fotografije je Matej Subotić, asistenti kamere su Sergej Sarchevski i Lovro Kovačić, majstor tona Vanja Stanić, mikroman Andrija Sentić, majstori rasvjete Franjo Mihaljević i Karla Sadan, majstorica šminke i maske Mateja Đuranec, kreatori kostima Gabriel Mijatović i Laura Parčina, scenografkinja Iva Cepetić, produkciju potpisuje Fran Rubil, a asistent na setu i BTS fotograf je Ante Mateo Pera.
"Male sretne pilule" psihološka su drama koja kroz intimnu i subjektivnu perspektivu istražuje iskustvo odrastanja u vremenu obilježenom pritiscima, nesigurnostima i sve izraženijim izazovima mentalnog zdravlja. Film se bavi pitanjima unutarnjih borbi, osjećaja izoliranosti i potrebe za razumijevanjem, pritom otvarajući prostor za promišljanje o načinima na koje mladi danas proživljavaju vlastitu svakodnevicu.
"Posebno mi je važno što ovaj film nastaje iz perspektive mladih ljudi koji o tim temama ne govore iz distance, već iz vlastitog iskustva. Vjerujem da upravo takav pristup može otvoriti iskreniji dijalog i omogućiti gledateljima da se prepoznaju u onome što vide na ekranu", izjavio je redatelj Karlo Gagulić.
Film se razvija i kao dio šire inicijative usmjerene na mentalno zdravlje mladih, a uz projekcije planirane su i popratne radionice te razgovori s publikom. Premijera filma zakazana je za 8. listopada u Cinestaru, u sklopu Playbox Shorts Film Festivala.
U trenutku kada se mentalno zdravlje sve više prepoznaje kao važno društveno pitanje, činjenica da o njemu progovaraju upravo mladi autori daje ovom projektu dodatnu relevantnost, čineći ga ne samo filmskim djelom, već i generacijskim iskazom.
Film je produciran sredstvima Playboxa i produkcije Cutline Films, u koprodukciji sa Salve Regina - Marija Bistrica i Mr. Jackom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare