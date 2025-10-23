Miljenko Jergović dobitnik nagrade Ismail Kadare za knjigu "Sarajevo, plan grada"

Pisac, novinar i kolumnist Miljenko Jergović dobitnik je nagrade Ismail Kadare za euro-balkansku suradnju, za knjigu "Sarajevo, plan grada", u talijanskom prijevodu Estere Miočić.
"Klasik mog balkanskog svijeta"
Nagrada će mu biti uručena 4. studenog u Rimu, na Euro Balkan Film Festivalu, koji se održava u Casa del Cinema, objavila je izdavačka kuća Fraktura.
Jergović je za talijanski Corriere della Sera rekao da mu je posebna čast nositi nagradu koja nosi ime jednog od najvećih europskih pisaca.
"Ismail Kadare jedan je od mojih najvažnijih i najdražih pisaca. On je klasik mog balkanskog svijeta, a istovremeno je jedan od najvećih i najneobičnijih europskih pisaca dvadesetog stoljeća. Čast mi je što se moje ime može naći u istoj rečenici kao i ime Ismaila Kadarea", rekao je Jergović.
"Nije jasno što pripada životu mjesta, a što životu pojedinca"
Govoreći o knjizi „Sarajevo, plan grada“, autor je istaknuo da je riječ o hibridnom djelu koje istražuje granice između stvarnog i fikcionalnog:
„Sarajevo je drugačiji grad, uvijek drugačiji. Knjiga nije jednostavna – nije sasvim jasno što pripada životu mjesta, a što životu pojedinca i njegove obitelji. Važno mi je da je objavljena na talijanskom jeziku. Moja prevoditeljica Estera Miočić uložila je ogromnu brigu, energiju i talent – beskrajno sam joj zahvalan.“
Nagrada Ismail Kadare dodjeljuje se istaknutim autorima koji doprinose kulturnoj povezanosti Europe i Balkana, a Jergovićeva knjiga, koja mapira Sarajevo kroz osobne i kolektivne priče, prepoznata je kao djelo koje spaja književnost, sjećanje i identitet.
