Miljenko Jergović dobitnik nagrade Ismail Kadare za knjigu "Sarajevo, plan grada"

"Ismail Kadare jedan je od mojih najvažnijih i najdražih pisaca. On je klasik mog balkanskog svijeta, a istovremeno je jedan od najvećih i najneobičnijih europskih pisaca dvadesetog stoljeća. Čast mi je što se moje ime može naći u istoj rečenici kao i ime Ismaila Kadarea", rekao je Jergović.