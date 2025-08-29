Banski dvori cinično su se očitovali oko jezive prijetnje književniku Miljenku Jergoviću koji je na svom Facebook profilu jučer objavio fotografiju fasade zgrade u kojoj živi i na kojoj je osvanuo grafit: ”Jedne kolovoške noći, Miljenko neče dobro proći. Naša država. Naša Pravila’.
Jergović nije ostao bez komentara na jučerašnji odgovor Vlade pa je na svojim društvenim mrežama danas poručio:
"Vlada Republike Hrvatske jučer me je pozvala na "stvaranje tolerantnog i uključivog ozračja u društvu", sugerirajući da sam netolerantan prema onima koji me napadaju.
Čast mi je Vladu Republike Hrvatske obavijestiti da sam prije tri godine, u studenom 2022, primio nagradu Udruge austrijskih knjižara i nakladnika - za toleranciju. Nakon što Vladine službe pročitaju tekst obrazloženja, koji donosimo na slikama, premijer Plenković i ministar Božinović slobodni su uputiti mi čestitku. Neću im zamjeriti na zakašnjenju", odgovorio je Jergović.
“Policija, kad joj prijavljujete ovakve slučajeve, uvijek upita – sumnjate li na nekog. To pitanje je ponižavajuće, ali ovaj put na njega imam odgovor. Sumnjam na predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića i na ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića”, napisao je ironično, između ostalog, u svojoj objavi Jergović.
Vlada se oglasila odgovorom na tportalu:
“Osuđujemo prijeteće poruke usmjerene protiv gospodina Jergovića. Što se tiče njegovog ciničnog iznošenja sumnje da su ‘sporne poruke napisali premijer Plenković i ministar Božinović’, ističemo kako je sasvim izvjesno i provjereno da su upravo premijer i ministar prerušeni i pod okriljem noći išli pisati sporne poruke, kao što to i inače redovito čine.
U vezi s takvim navodima kojima se nastoji prikazati da Vlada stvara napetosti u društvu, upućujemo Vas na obraćanje predsjednika Vlade na jutrošnjoj sjednici Vlade u kojem je iznio jasan stav oko događanja u Benkovcu i Šibeniku. Vlada će nastaviti pridonositi stvaranju tolerantnog i uključivog ozračja u društvu, a isto se nadamo da će početi činiti i gospodin Jergović”.
