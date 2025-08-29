Oglas

prijetnje po zagrebu

FOTO / Jezivu poruku na zgradi u kojoj živi Jergović zamijenila su - srca. Prefarban i drugi grafit

N1 Info
29. kol. 2025. 11:30
13:16
N1

Novinar i književnik na svojem je Facebook profilu jučer objavio fotografiju fasade zgrade u kojoj živi i na kojoj je osvanuo jezivi grafit: ”Jedne kolovoške noći, Miljenko neče dobro proći. Naša država. Naša Pravila’. Danas je fasada zgrade dobila drugačiju vizuru.

Jezivu poruku na fasadi zgrade u kojoj živi Miljenko Jergović danas su zamijenila srca. Netko je preko ispisane prijetnje uglednom književniku nacrtao srca kojima je užasna prijetnja prekrivena.

Kako doznajemo, stigli su potom i komunalni redari koji će prefarbati fasadu na kojoj je poruka stajala.

WhatsApp Image 2025-08-29 at 11.05.57
N1

Podsjetimo, Jergović je na svojem je Facebook profilu jučer objavio fotografiju fasade zgrade u kojoj živi i na kojoj je osvanla jeziva prijetnja: ”Jedne kolovoške noći, Miljenko neče dobro proći. Naša država. Naša Pravila’.

“Policija, kad joj prijavljujete ovakve slučajeve, uvijek upita – sumnjate li na nekog. To pitanje je ponižavajuće, ali ovaj put na njega imam odgovor. Sumnjam na predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića i na ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića”, dodao je ironično Jergović.

Novi grafit

Novi grafit osvanuo je i noćas u Zagrebu.

grafit u sigetu protiv dalije orešković i miljenka jergovića
Facebook

I ovog puta u njemu se spominje Miljenko Jergović, ali i Dalija Orešković koja je jučer stala na stranu književnika nakon što je netko na njegovoj zgradi ostavio zastrašujuću prijetnju.

Poruka ispisana crnim slovima osvanula je u Freudeovoj ulici u Sigetu. Nepismeni netko je napisao: "Sarajevo ispod Trebevića, povedite Dalilu i Jergoviča".

I taj je sramotan grafit prebojan.

grafit u sigetu je prefarban
N1
miljenko jergović poruka zgrada

