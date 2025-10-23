Flamingo
Ukrajina ima novo "superoružje” – projektil još snažniji od Tomahawka
Novi projektil, nazvan Flamingo, može nositi bojnu glavu tešku 1.150 kilograma, što ga čini jednim od najvećih projektila te vrste na svijetu.
Oglas
Rusija je postala meta žestokog napada novom vrstom ukrajinskog projektila, od milja nazvanog Flamingo.
Ovaj moćni krstareći projektil može nositi teret od 1.150 kilograma, što ga svrstava među najveće projektile svoje vrste na svijetu, a ima domet od čak 3.000 kilometara – gotovo dvostruko veći od zastrašujućih projektila Tomahawk. Ovaj razvoj dolazi u trenutku kad Trump oklijeva s isporukom američkih projektila.
Ukrajinski proizvođač oružja Fire Point, tvorac ovog projektila, tvrdi da Flamingo može pogoditi cilj s odstupanjem od svega 14 metara.
Projektil je dobio svoj neobičan naziv Flamingo zbog početne tvorničke pogreške koja je uzrokovala ružičastu nijansu boje – ime je od tada ostalo.
Ovi su projektili već dokazali svoju učinkovitost u borbi: zabilježena su tri uspješna napada na rusku bazu, pri čemu je uništeno šest desantnih brodova, a nastali su krateri promjera više od devet metara. Također su korišteni za napade na ruske rafinerije nafte, izvještava Express US, a prenosi Express.
Flamingo je znatno ekonomičnija opcija. Proizvođači s ponosom ističu da je izrađen od jeftinih otpadnih materijala, zbog čega su ga neki prozvali "projektilom s otpada“.
Tvrtka Fire Point tvrdi da trenutno proizvodi jedan projektil Flamingo dnevno, ali planira povećati proizvodnju na sedam dnevno do kraja godine. Taj bi tempo nadmašio ukupnu proizvodnju američkih i ruskih krstarećih projektila.
Projektil Tomahawk ima domet od oko 1.000 milja i nosi bojevu glavu tešku 1.000 funti. Prema tim mjerilima, Flamingo je veći i ima veći domet.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas