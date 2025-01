Odabrane najljepše oblikovane hrvatske knjige u 2024. godini

Podijeli :

U sklopu natječaja Hrvatska lijepa knjiga za 2024. godinu odabrano je dvanaest najljepše oblikovanih hrvatskih knjiga koje će konkurirati za međunarodni natječaj i izložbu Best Book Design from all over the World te za izložbu Book Art International, izvijestio je NSK.

Natječaj Hrvatska lijepa knjiga provela je Nacionalna i sveučilišna knjižnica (NSK) u Zagrebu u suradnji s Hrvatskim dizajnerskim društvom, a raspisan je na poziv Zaklade Stiftung Buchkunst radi odabira najljepše oblikovanih hrvatskih knjiga za međunarodni natječaj i izložbu Best Book Design from all over the World koja će se održati za trajanja Sajma knjiga u Leipzigu i za izložbu Book Art International koja se organizira u sklopu Sajma knjiga u Frankfurtu.

Na natječaj je pristiglo čak 197 izdanja, od kojih je prosudbeno povjerenstvo izabralo 12.

Iznimni odaziv na ovogodišnji natječaj Hrvatska lijepa knjiga, istaknulo je povjerenstvo, svjedoči o sve većem zanimanju autora, dizajnera i nakladnika za isticanje promišljenoga i inovativnoga oblikovanja knjiga kao cjelovitih umjetničkih djela.

“Prilikom odabira najljepših knjiga pozornost je bila usmjerena na tipografiju, dizajn korica, prijelom i cjelokupan vizualni identitet svakoga naslova. Posebno su istaknuta originalna i domišljata rješenja koja su na upečatljiv način povezala sadržaj i dizajn, čime su odabrana djela postala istinski primjeri estetske i konceptualne izvrsnosti. Nastojalo se odabrati naslove koji odražavaju raznovrsnost i bogatstvo izdavačke produkcije”, obrazložili su.

U sastavu povjerenstva bili su akademski slikar-grafičar, dizajner i filmski snimatelj Luka Gusić, akademski slikar-grafičar Danijel Srdarev, teoretičarka kulture i izvanredna profesorica na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku Nives Tomašević, suosnivačica dizajnerskoga kolektiva Oaza, članica HDD-a i asistentica na Studiju dizajna Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Maša Poljanec i voditeljica Grafičke zbirke NSK Tamara Ilić Olujić.

Povjerenstvo je odabralo knjigu skupine autora “Designing in Coexistence – Reflections on Systemic Change” s fotografijama Marka Mihaljevića, koju je grafički oblikovao Niko Mihaljević, a objavilo Udruženje hrvatskih arhitekata, knjigu “Domaći stranci – filozofija migracije” Donatelle Di Cesare, koju je grafički oblikovao Ivan Klisurić, a objavio DAF i knjigu poezije objavljenu u izdanju Naklade Ljevak “Drvo – priče o pjesmama” skupine autora, koju je uredila Ana Brnardić, a grafički oblikovala Ana Pojatina.

Odabrana je i knjiga Saše Šimprage “Grad je sinteza” s fotografijama Katarine Zlatec i Saše Šimprage, koju je grafički oblikovao Zoran Đukić, a objavila Vizkultura, knjiga Ive Bezinović-Haydon “Ja protiv sebe” s ilustracijama Hane Tintor, u grafičkom oblikovanju Ane Vujasić i izdanju Ibis grafike te knjiga Sanje Lovrenčić “Ključić” s ilustracijama Lucije Mrzljak, za koju dizajn potpisuje Zrinka Horvat, a objavila su je Mala zvona.

Tu su i knjiga “Krešimirac” Dine Igreca i Sonje Leboš, koju je grafički oblikovala Tessa Bachrach-Krištofić, a objavila Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja, knjiga “On Witches” Sanje Iveković s fotografijama Jerryja Brauna, Jadrana Bobana, Roka Crnića, ©Nacionala i Gorana Fejića, koju su grafički oblikovali Nina Bačun i Roberta Bratović, a objavila Umjetnička organizacija Oaza te knjiga “Postelje” Jeana de Breynea, koju je grafički oblikovala Božidarka Brnas / Bestias, a objavio nakladnik Meandar Media.

Na natječaju Hrvatska lijepa knjiga odabrane su i “Queer Balkan” skupine autora, koju su uredile Ivana Dražić i Lara Mitraković, grafički oblikovao Zoran Đukić i objavio Kulturtreger, knjiga Miljenka Jergovića “Rat” objavljena u nakladi Frakture, za koju je naslovnicu dizajnirao Ivan Stanišić, a grafički oblikovala Petra Pestić te knjiga Matije Ferlina, Mauricija Ferlina, Maje Kolar i Tine Ivezić “Staging an/d Archive” s fotografijama četrdesetak autora, za koju dizajn potpisuju Maja Kolar i Tina Ivezić, a objavila ju je Umjetnička organizacija Oaza, Castropola.

Odabrane knjige nakon Sajma u Frankfurtu, napominje NSK, postaju dio fonda German Museum of Books and Writing u Leipzigu, koji je dio Njemačke nacionalne knjižnice (Die Deutsche Bibliothek).

