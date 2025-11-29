Planirano osamostaljenje Kinoteke i nova kinodvorana sa 70 sjedala

''Što se pak osamostaljenja Kinoteke tiče, kao filmolog, to načelno podržavam stoga što je kinotečna djelatnost poprilično specifična i gotovo svi strani filmski arhivi/kinoteke su samostalne ustanove, a prikazivanje klasičnih filmskih djela, nacionalnih i stranih, je i jedan od razloga osnivanja i postojanja kinoteka u svijetu'', kazao je Bruno Kragić, filmolog i Glavni ravnatelj Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža.