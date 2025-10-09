Prodajom slike za više od 42.000 eura Mujadžić među 15 najprodavanijih

Mujadžićevo ulje na platnu, nastalo oko 1938. godine, u početku je bilo procijenjeno na 15 do 25.000 eura, a uz nadmetanje u 22 licitacijska koraka na kraju je prodano za 42.500 eura, što je i njegov apsolutni aukcijski rekord, priopćeno je u četvrtak iz te aukcijske kuće.