Prodajom slike za više od 42.000 eura Mujadžić među 15 najprodavanijih

Na trećem izdanju Jesenske aukcije kuće Artmark najznačajniji rezultat postiglo je remek-djelo Omera Mujadžića, “Pralje (Na izvoru)”, prodano za više od 42.000 eura, čime je on ušao među 15 hrvatskih umjetnika čija su djela postigla najviše cijene u povijesti.
Mujadžićevo ulje na platnu, nastalo oko 1938. godine, u početku je bilo procijenjeno na 15 do 25.000 eura, a uz nadmetanje u 22 licitacijska koraka na kraju je prodano za 42.500 eura, što je i njegov apsolutni aukcijski rekord, priopćeno je u četvrtak iz te aukcijske kuće.
Kako se dodaje, na aukciji je postignuta ukupna prodaja veća od 300.000 eura uz stopu prodanih lotova od približno 60 posto, čime se još jednom potvrdila stabilnost i organski rast tržišta umjetnina, osobito u pogledu broja prodanih djela i novih kupaca.
Iz poslijeratnog dijela aukcije postavljen je još jedan rekord - prodaja “Kišnog pejzaža” Ljube Ivančića za 25.000 eura, što je tri puta više od početne cijene.
Iz modernog razdoblja ističe se prodaja djela Mencija Clementa Crnčića, čije je impozantno platno “Ovčar se divi pogledu” postiglo cijenu od 27.000 eura, a ukupno sedam njegovih radova zajedno je prodano za 50.000 eura.
Za 18.000 eura u skulpturalnom dijelu aukcije prodana je stogodišnja gipsana bista “Sv. Ivan Krstitelj” Ivana Meštrovića.
U dobrotvornom dijelu aukcije prodano je 95 posto od dvadesetak ponuđenih radova i prikupljeno više od 11.000 eura za Udrugu UNUO, za edukaciju djece i mladih s teškoćama u razvoju. Svoja su djela donirali, među ostalima, suvremeni umjetnici, Stjepan Šandrk, Ivana Mrčela, Paulina Jazvić, Domagoj Rogina, Matko Vekić, Sebastijan Dračić.
Na aukcijskoj večeri, održanoj u srijedu u Sheratonu, bilo je više od 100 sudionika, a uz nadmetanje između publike u dvorani i online kupaca, upotrijebljene su 103 palice za licitiranje i zabilježeno 60 različitih kupaca.
Moglo se nadmetati za više od 140 umjetnina moderne i poslijeratne umjetnosti, među kojima su bili i rijetka slika Vlahe Bukovca iz pariškog razdoblja, „Crveni ljetni šešir”, potpisana pseudonimom Paul Andrez, izbor djela Emanuela Vidovića, među kojima se ističe „Splitska luka” te „Kišni pejzaž” Ljube Ivančića
Postaukcijska izložba otvorena je sljedećih sedam dana u Galeriji Artmark.
