Proglašeni pobjednici drugog izdanja Tabor New Frame Film Festivala

U Hrvatskom natjecanju Grand Prix je osvojio 'Poluotok' Davida Gaše. Film kroz promatrački pristup i jedan statični kadar oblikuje kontemplativan portret života na margini, gradeći napetost između vidljivog i skrivenog. Žiri u sastavu Nino Kovačić, Tena Trstenjak i Miro Frakić posebno je priznanje dodijelio filmu 'Naš vrt na kraju svijeta' Sebastijana Borovčaka, koji kroz boravak posjetitelja u arboretumu istražuje odnos prostora, sjećanja i ljudske prisutnosti.