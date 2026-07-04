USPJEŠNO IZDANJE
Proglašeni pobjednici drugog izdanja Tabor New Frame Film Festivala
Dodjelom nagrada najboljim filmovima je zatvoreno drugo izdanje Tabor New Frame Film Festivala u Dvoru Veliki Tabor u Desiniću, koji je u ovogodišnjem izdanju ponudio 63 filma iz čak 30 zemalja i Hrvatske te četiri svjetske premijere.
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Grand Prix 'Meluzina' u Međunarodnom natjecanju osvojio je francuski film 'Stidljivi bog' redatelja Jocelyna Charlesa. Film prati dvoje mladih koji tijekom vožnje vlakom započinju razgovor s neobičnom starijom suputnicom, a svakodnevna situacija postupno prerasta u nadnaravnu fantastiku.
Međunarodni žiri, koji su činili Dušan Kasalica, Eliza Ceprăzaru i Wei Keong Tan, posebno priznanje dodijelio je kineskom filmu 'Odgoda' redatelja Wanga Han-Xuana, emotivnoj priči o gej ocu koji pokušava stići na vjenčanje svog sina, no putovanje mu se neočekivano zakomplicira.
U Hrvatskom natjecanju Grand Prix je osvojio 'Poluotok' Davida Gaše. Film kroz promatrački pristup i jedan statični kadar oblikuje kontemplativan portret života na margini, gradeći napetost između vidljivog i skrivenog. Žiri u sastavu Nino Kovačić, Tena Trstenjak i Miro Frakić posebno je priznanje dodijelio filmu 'Naš vrt na kraju svijeta' Sebastijana Borovčaka, koji kroz boravak posjetitelja u arboretumu istražuje odnos prostora, sjećanja i ljudske prisutnosti.
Najboljim filmom Studentskog natjecanja proglašen je španjolski 'Nitko ne laje' redateljice Júlie Coldwell Serre. Film gradi moralnu napetost oko jedne laži koja postupno narušava odnos između odrasle osobe i djeteta. Studentski žiri, koji su činili Čejen Černić Čanak, Dinko Božanić i Sunčana Brkulj, posebno je priznanje dodijelio švicarskom animiranom filmu 'U lovu' redateljice Lee Favre, koji kroz alegoriju i animaciju donosi snažan komentar iskustava mnogih mladih djevojaka.
Nagradu publike 'Meluzina' osvojio je britanski film 'Blondi' redatelja Jacka Salvadorija. Riječ je o eksperimentalnoj crnohumornoj povijesnoj drami snimljenoj iz perspektive Hitlerove njemačke ovčarke, koja kroz grotesknu i nadrealnu perspektivu propituje apsurd moći, propagande i raspada Trećeg Reicha.
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