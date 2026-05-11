Jubilarni 50. Dani satire Fadila Hadžića uskoro u Kerempuhu

Međunarodni kazališni festival 50. Dani satire Fadila Hadžića, jubilarno izdanje jednog od najdugovječnijih i najuglednijih kazališnih festivala u regiji, održat će se od 2. do 20. lipnja u Kerempuhu uz 11 satiričnih i komediografskih kazališnih produkcija iz Hrvatske i inozemstva.
Program, prema odabiru dramaturginje Vedrane Klepice, obuhvaća predstave iz Zagreba, Osijeka, Beograda, Klanjca, Nove Gorice, Maribora, Subotice i Podgorice, a publika će imati priliku pogledati raznovrstan izbor koji se kreće od satire i crne komedije do političkog i autorskog teatra, istaknuli su u priopćenju iz Kerempuha.
Festival će otvoriti Slovensko narodno kazalište Nova Gorica s predstavom "Sve što se je dalo", autorskim projektom Tereze Gregorič, Boruta Šeparovića i Jakoba Šfiligoja u režiji Tereze Gregorič.
Iz Beograda dolaze dvije istaknute predstave: autorski projekt Borisa Liješevića "Moje kazalište" u izvedbi Ateljea 212 te "Muška suza" prema Čehovu, u izvedbi Jugoslovenskog dramskog kazališta, u režiji Aleksandra Popovskog.
Iz međunarodne selekcije tu je još "Trilogija Lehman" Stefana Massinija i Bena Powera u izvedbi Narodnog kazališta Subotica i režiji Igora Pavlovića, zatim "Bollywood" Maje Pelavić u izvedbi Gradskog kazališta Podgorica i režiji Kokana Mladenovića te Nušićeva "Gospođa ministrica" u produkciji Slovenskog narodnog kazališta Maribor i režiji Veljka Mićunovića.
Od hrvatskih gostujućih produkcija na programu su "Dok zvijezde ne padnu" Beth Steel u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku i režiji Saše Broz, autorski projekt "Celebration" Jerka Marčića u izvedbi Kuće Klajn iz Klanjca te predstava "Muškarac upoznaje ženu" Vida Hribara u produkciji Teatar &TD.
Domaćin festivala Satiričko kazalište Kerempuh izvest će dvije svoje predstave - obje praizvedene u Kerempuhu u proteklih godinu dana - Matišićevu "Otac, Kći i Duh Sveti" u režiji Janusza Kice te "Mama se opila ko majka" Ivora Martinića u režiji Marine Pejnović.
Jubilarno izdanje donosi i novi popratni program, pa će se tako u sklopu festivala održati javno čitanje fragmenata novih satiričnih djela nastalih na Kerempuhovoj rezidenciji Klub Satire, kao i okrugli stol "Satira kao posljednja linija obrane", posvećen promišljanju uloge satire danas i njezinoj društvenoj relevantnosti.
Na svečanom zatvaranju festivala i dodjeli nagrada nastupit će Vlatko Stefanovski Trio.
Prosudbeni žiri čine redateljica Ana Tomović, dramaturginja Zinka Kiseljak i glumac Enes Vejzović.
