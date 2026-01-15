Projekt PAGE poziva na pisanje priča na inkluzivnom i pristupačnom jeziku

U okviru europskog projekta PAGE - Project for Advancing Cognitive Accessibility in Publishing, umjetnička organizacija YELO je pokrenula prvi europski književni natječaj na jednostavnom jeziku posvećen razvoju pristupačne i inkluzivne književnosti.
Pokretači su pozvali autore na pisanje priča na jednostavnom jeziku, lakom za čitanje, namijenjenih prvenstveno mladim odraslim osobama s intelektualnim teškoćama, ali i svim čitateljima kojima je potreban jasniji i pristupačniji književni sadržaj.
Riječ je o književnim tekstovima koji zadržavaju umjetničku vrijednost, ali su istodobno jasni, razumljivi i prilagođeni čitateljima koji se u standardnim književnim formatima često susreću s preprekama, stoji u priopćenju Natječaj za kratke priče - napisane jednostavnim jezikom i u skladu s s Europskim standardima za izradu lako razumljivih informacija - otvoren je svima, bez obzira na dob ili prethodno književno iskustvo.
Natječaj se, kao dio projekta PAGE, financira iz programa Kreativna Europa i okuplja partnere iz Italije, Portugala, Slovenije, Švedske, Belgije, Francuske i Hrvatske. Priče se stoga mogu slati na jednom od partnerskih jezika projekta - talijanskom, francuskom, slovenskom, hrvatskom ili portugalskom i to na adresu [email protected].
Rok za slanje priča je 31. svibnja, a rezultati natječaja bit će objavljeni u lipnju. Pristigle priče ocjenjivat će međunarodni stručni žiri, sastavljen od književnih profesionalaca, urednika, stručnjaka za pristupačnost i predstavnika partnerskih organizacija projekta PAGE, a koji će odabrati pet pobjedničkih priča.
Najbolje priče bit će novčano nagrađene, objavljene u aplikaciji PAGE, tiskane u ograničenom fizičkom izdanju na šest partnerskih jezika te promovirane na europskoj razini kroz kulturna događanja i javna predstavljanja.
Sve informacije o natječaju i projektu dostupne su na mrežnoj stranici https://page-project.eu.
Kako su naveli organizatori, projekt PAGE pridonosi širenju pristupačne književnosti, razvoju inkluzivnih kulturnih praksi i osnaživanju sudjelovanja svih čitatelja, bez obzira na njihove sposobnosti.
Pritom se nadovezuje na Europsku strategiju za prava osoba s invaliditetom 2021.–2030. te na europske kulturne politike koje naglašavaju pravo na sudjelovanje u kulturnom životu.
Projekt u Hrvatskoj podupiru Ministarstvo kulture i medija i Grad Zagreb.
