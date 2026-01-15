Projekt PAGE poziva na pisanje priča na inkluzivnom i pristupačnom jeziku

Riječ je o književnim tekstovima koji zadržavaju umjetničku vrijednost, ali su istodobno jasni, razumljivi i prilagođeni čitateljima koji se u standardnim književnim formatima često susreću s preprekama, stoji u priopćenju Natječaj za kratke priče - napisane jednostavnim jezikom i u skladu s s Europskim standardima za izradu lako razumljivih informacija - otvoren je svima, bez obzira na dob ili prethodno književno iskustvo.