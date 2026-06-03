Plenković: Nema razloga dizati cijene, inflatorni pritisak je smanjen

„Balansiramo i nastojimo riješiti jedini problem koji imamo, a to je taj inflatorni pritisak koji je, kao što ste vidjeli, zahvaljujući mjerama koje smo poduzeli smanjen iz travnja na svibanj. Nadamo da će se to nastaviti, nema nikakvog razloga dizati cijene i usluge. To jednostavno nije realno. Ne prihvaćamo to, to ne stoji.”, rekao je Plenković novinarima nakon što je nazočio obilježavanju Dana grada Siska.