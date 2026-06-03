Njemačka razmišlja o potezu koji se budućim umirovljenicima nikako neće svidjeti

Važeći propis uvela je 2014. tadašnja vladajuća koalicija Kršćansko-demokratske unije (CDU) i Socijaldemokratske stranke (SPD) i usmjeren je na “posebno dugotrajno osigurane osobe” koje su uplaćivale doprinose najmanje 45 godina. Oni rođeni prije 1953. mogli su se umiroviti sa 63 godine bez odbitaka. Za mlađe osobe rođene između 1953. i 1963. ova dob za umirovljenje postupno se povećava. Za one rođene 1964. i kasnije, najranija moguća dob za umirovljenje je 65 godina.