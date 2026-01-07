VRAĆA SE KRAJ IRB-A
Spomenik Nikoli Tesli odlazi iz centra Zagreba: "Time se ispravlja nepravda"
U povodu 83. godišnjice smrti Nikole Tesle, položeni su vijenci ispod kipa slavnog znanstvenika, a izaslanik ravnatelja Instituta Ruđer Bošković Karolj Skala kazao je da je sa Gradom Zagrebom postignut dogovor o premještanju kipa ispred instituta gdje se nalazi i kip Ruđer Boškovića.
"Teslin doseg u mislima, idejama i djelima je izuzetno velikog radijusa i mi ovime želimo da poštujemo Meštrovićevo djelo i Meštrovićevu zamolbu da ta dva spomenika, Ruđer i Tesla, budu skupa. Oni su napravljeni da predstavljaju spomenički par, iste su veličine, napola se gledaju i prenose određenu poruku'', rekao je Skala kod kipa u Teslinoj ulici.
Teslin spomenik prvotno se nalazio ispred Instituta Ruđer Bošković, no 2006. godine premješten je u Teslinu ulicu u centru Zagreba povodom 150. obljetnice njegova rođenja. Institut Ruđer Bošković trenutno se obnavlja, a vraćanje spomenika očekuje se u ovoj godini, dodao je Skala. Time kip napušta lokaciju na kojoj je bio zadnjih dvadeset godina.
"Taj spomenički par u simbiozi predstavlja snagu prirodoslovlja i tehničkih znanosti za razvoj civilizacije na Zemlji. Tu je misao Meštrović pobrao od Tesle u prijateljskim kontaktima u New Yorku", kazao je.
Vijenci povodom 83. godišnjice smrti položeni su u organizaciji "Udruge Nikola Tesla - Genij za budućnost". Predsjednica udruge Danica Mihajlović naglasila je da jedan od najpoznatijih svjetskih znanstvenika mladima može poslužiti kao uzor.
"Želimo poručiti da nam Nikola Tesla bude nadahnuće, da djelujemo etično i odgovorno te da radimo za opće dobro i budućnost" poručila je Mihajlović, dodavši da se ove godine obilježava i 170. obljetnica Teslina rođenja.
Potpredsjednica Gradske skupštine Marina Ivandić istaknula je Grad Zagreb na razne načine čuva uspomenu na Nikolu Teslu.
"Ovim činom prisjećamo se njegovih vrijednih izuma koji su među najbitnijima za čovječanstvo, kao i načela kojima se pritom vodio, načela humanizma i rada za javno dobro. To je ono što želimo prenijeti današnjim generacijama", rekla je Ivandić.
"Time se ispravlja nepravda"
Odluku pozdravljaju iz udruge 1postozagrad.
"Odlična vijest, ispravljanje nepravde i otvaranje mogućnosti za nešto bolje.
Najava da će se spomenik Nikoli Tesli već ove godine vratiti iz Masarykove u park Instituta Ruđer Bošković je odlična i pohvalna. Time se ispravlja nepravda prema Tesli, djelu, donatoru i gradu.
Taj je spomenik Nikoli Tesli izvorno bio postavljen u parku Instituta Ruđer Bošković gdje sa spomenikom Ruđeru Boškoviću čini smislenu cjelinu. Uklanjanjem jednog spomenika narušen je sklad koji oni čine zajedno i kako je to njihov autor i donator zamislio.
Oba spomenika poklon su autora Ivana Meštrovića Institutu Ruđer Bošković. Povratak spomenika na izvornu lokaciju iskaz je poštovanja prema (povijesnom) ambijentu dvije lokacije u gradu ali i poštovanje volje donatora Ivana Meštrovića.
Vraćanjem tamo gdje mu je mjesto, spomeniku se vraća i umjetnički dignitet! Na izvornoj lokaciji spomenik se nalazio na bitno višem postolju, odnosno bio je postavljen uspješno i dostojanstvenije.
Na sadašnjoj je lokaciji postavljen tako da dijelom prolaznicima okreće leđa. U Masarykovoj je postolje prenisko i prilagođeno lokaciji, a ne djelu koje pritom degradira.
Odluka o premještanju bila "nesmotrena"
Odluka o premještanju spomenika bila je ishitrena i uvjetovana jeftinim političkim bodovima. Od kad je spomenik premješten traje borba znanstvenika s Instituta da se spomenik Tesli vrati tamo gdje mu je mjesto.
Vraćanje spomenika Tesli na izvornu lokaciju koju je odredio njegov autor, Ivan Meštrović, Zagreb pokazuje poštovanje prema Tesli, djelu, donatoru i dva ambijeta: parku Instituta i centru grada.
Vraćanje spomenika Nikoli Tesli ne znači micanje, već ispravljanje nepravde.
Vraćanje spomenika na izvornu lokaciju tj. tamo gdje mu je mjesto, ujedno je prilika za pješačku zonu u Masarykovoj gdje to znači otvaranje mogućnosti da središnja zona buduće promenade od Zrinjevca do HNK dobije novu javnu plastiku koja bi bila prilagođena lokaciji (formom, mikrolokacijom, dimenzijama, odnosima, itd.)
Neka buduća javna skulptura smještena na križanju dviju ulica mogla bi postati prepoznatljiva i identitetski važna za grad, a ključ kvalitetnog izbora je u procesu", napisali su.
