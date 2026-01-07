Spomenik Nikoli Tesli odlazi iz centra Zagreba: "Time se ispravlja nepravda"

Vraćanjem tamo gdje mu je mjesto, spomeniku se vraća i umjetnički dignitet! Na izvornoj lokaciji spomenik se nalazio na bitno višem postolju, odnosno bio je postavljen uspješno i dostojanstvenije.

Na sadašnjoj je lokaciji postavljen tako da dijelom prolaznicima okreće leđa. U Masarykovoj je postolje prenisko i prilagođeno lokaciji, a ne djelu koje pritom degradira.