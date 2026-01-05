Većina 100-godišnjaka ima istu krvnu grupu

Objasnili su da su određene genetske predispozicije češće kod ljudi koji žive do 100 godina, a također su otkrili da je najčešća krvna grupa među najdugovječnijim ljudima krvna grupa 0. „Otkrili smo da ljudi žive dulje, barem djelomično, zato što se ne razboljevaju“, rekao je Kim. Također je priznao da bi mogli imati koristi i od nekih čimbenika protiv starenja koje istraživači tek trebaju otkriti.