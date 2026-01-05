Većina 100-godišnjaka ima istu krvnu grupu

Učinak na dulji životni vijek, između ostalih čimbenika, očito je povezan s krvnom grupom. Svaka krvna grupa ima određene prednosti i nedostatke, kao i utjecaj na zdravlje pojedinca u širem smislu.
Jedna krvna grupa posebno je otpornija od drugih na razne bolesti, a to je krvna grupa 0, što također može doprinijeti dugovječnosti.
Manji rizik od nekih ozbiljnih bolesti
Dokazano je da ljudi s krvnom grupom 0 imaju nekoliko prednosti kada je u pitanju rizik od raznih bolesti. To uključuje manji rizik od moždanog i srčanog udara, kardiovaskularnih bolesti, a također manje pate od raka gušterače i želuca, piše Metropolitan.
U čemu leži razlog? Jedan od razloga zašto je krvna grupa 0 najzdravija povezan je s činjenicom da krv ove krvne grupe sadrži manje molekula koje mogu uzrokovati zgrušavanje krvi. Srčani i moždani udari uzrokovani su krvnim ugrušcima. Otpornost na najopasnije bolesti također znači veću šansu za dug život.
Tajne dugovječnosti
U radu objavljenom u časopisu PLOS Genetics, istraživači predvođeni Stuartom Kimom, profesorom razvojne biologije i genetike na Sveučilištu Stanford, otkrili su tajne dugovječnosti među starijim osobama. Otkrili su da stogodišnjaci možda imaju manje gena koji doprinose većem broju kroničnih bolesti. Studija sugerira da ne razvijaju toliko bolesti kao ljudi s kraćim životnim vijekom.
Studija je ispitala gene 800 stogodišnjaka i 5400 devedesetogodišnjaka te otkrila da su varijacije u četiri gena vrlo važne za brzinu starenja. To uključuje gen koji igra važnu ulogu u diobi stanica, gen povezan s krvnom grupom, gen koji utječe na predispoziciju za Alzheimerovu bolest i, konačno, gen povezan s produljenjem životnog vijeka.
Ljudi žive dulje, barem djelomično, zato što se ne razboljevaju.
Objasnili su da su određene genetske predispozicije češće kod ljudi koji žive do 100 godina, a također su otkrili da je najčešća krvna grupa među najdugovječnijim ljudima krvna grupa 0. „Otkrili smo da ljudi žive dulje, barem djelomično, zato što se ne razboljevaju“, rekao je Kim. Također je priznao da bi mogli imati koristi i od nekih čimbenika protiv starenja koje istraživači tek trebaju otkriti.
