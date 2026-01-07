politička trgovina?
Plenković: HDZ će uvjetovati predsjednika Vrhovnog suda "vezanim imenovanjem" sudaca Ustavnog suda
Premijer Andrej Plenković dao je izjavu medijima nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a.
Premijer je istaknuo da su se na sjednici Predsjedništva stranke osvrnuli prvenstveno na teme vanjskopolitičkog predznaka, ali i na brojne unutarpolitičke teme.
Podsjeća da za tjedan dana počinje redovno zasjedanje Sabora.
"Vezana" imenovanja predsjednika Vrhovnog suda
Osvrnuo se na odabir čelnih ljuda Vrhovnog suda. "Zainteresirani smo da se popune tri mjesta, a krajnji rok je travanj. Bit će vezana imenovanja, a to znači da ćemo ići u proces izbora predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda samo ako ustavne suce budemo birali po načelu da ih dvoje biramo parlamentarna većina, a jednog oporba", rekao je.
Izrazio je i želju Vlade kao i MVEP-a da se popune upražnjena mjesta čelnika diplomatskih misija i konzularnih ureda kroz dogovor s Predsjednikom, ali "ne na način na koji to u pregovaračkom smislu postavlja krug njegovih suradnika: "To je naša četvrtina, mi to želimo i točka, a ovo drugo nas nije briga". Mi želimo potpuni konzensus o svakom pojedinom imenovanju i svakoj pojedinoj destinaciji", naglasio je.
Inflacija je u mjesecu prosincu bila niža nego u studenom što premijer vidi kao rezultat uspješnosti mjere ograničavanja i "sidrenja" cijena.
Sastanak Koalicije voljnih
Komentirao je i sastanak Koalicije voljnih u Parizu koji je za cilj imao ostvariti napredak u vidu prekida vatre u Ukrajini.
"Nažalost ruska agresija je odnijela ogroman broj života. Rusija drži 19,6 ukrajinskog teritorija, a u jednom trenutku se taj postotak popeo na 27 posto, koliko je i Hrvatska imala okupiranog teritorija u Domovinskom ratu. Cilj je da dođe do pravednog mira, da Ukrajina de jure ni u jednom trenutku ne otpusti svoj teritorij jer se time nagrađuje agresor i zanemaruje međunarodno pravo", napominje.
Dio aktera Koalicije voljnih je spremno slati svoje snage u Ukrajinu, ali tek nakon uspostave primirja.
"To je Ujedino Kraljevstvo i Francuska uz potporu svih ostalih. Pozicija Vlade je jasna; unatoč tome što je bilo ogromnog dezinformiranja javnosti, mi nikad nismo planirali slati hrvatske vojnike u Ukrajinu, međutim nastavit ćemo s bilateralnom potporom Ukrajini u svakom pogledu", naglašava.
Dolazak Marka Ruttea
Sutra je na Vladi još jedan paket vojne pomoći koje je pripremilo Ministarstvo obrane. Mi ćemo u ponedjeljak ugostiti glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea, vidjeli ste da smo na prošlotjednoj sjednici Vlade donijeli odluku o doprinosu od 15 milijuna eura u NATO-ov mehanizam PLUR, zahtjevi prioritetni Ukrajine koji se odnose na američku vojnu obranu za koju drugi saveznici prikupljaju sredstava.
To govorim u širem kontekstu aktivnosti hrvatske Vlade o jačanjima obrambenih sposobnosti, završili smo 2025. s ukupnim izdvajanjima za obranu milijardu i 931 milijun eura što predstavlja 5,25 posto našega proračuna, i 2,08 posto BDP-a izdvajanja za obranu, tu smo u potpunosti ispunili sve ono što su hrvatske obaveze prema NATO-u i što znači jačanje naših obrambenih kapaciteta i to svih rodova Hrvatske vojske. Smatram da je naše sudjelovanje u Koaliciji voljnih itekako politički ispravno i "oportuno".
"Nastaviti ćemo sudjelovati u Koaliciji voljni usprkos izjavi predsjednika"
"Nastavit ćemo sa sudjelovanjem u Koaliciji voljnih bez obzira na izjavu predsjednika Milanovića koja je objavljena danas, a koja se tiče neslanja postrojbi u Ukrajinu mi se tu slažemo, osim što je percepcijski ispalo da se inputira vladi da čini nešto što ne čini pa je 50 posto javnosti mislilo da je laž istina", tvrdi premijer.
Nadodaje: "Nismo mi jedina zemlja koja je u Koaliciji, a ne šalje svoje snage u Ukrajinu. Meni je žao da predstavnici HV-a, i to Glavnog stožera zahvaljujući naredbi koju je Milanović dao načelniku Kundidu ne sudjeluju u vojnoj dimenziji Koalicije voljnih čime potpuno izostaje potuna informiranost HV-a, naših časnika, planera i svih onih koji bi s time bili informiraniji i korisniji sebi, ali i političkoj dimenziji.
O "vezanom imenovanju"
Novinarska pitanja bila su usmjerena na odluku HDZ-a da uvjetuje izbor predsjednika Vrhovnog suda načelom 2:1 pri biranju sudaca Ustavnog suda.
"Naš cilj je vrlo jasan - odabrati predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda i izabrati tri preostala suca Ustavnog suda po modeli koji je dosad funkcionirao".
Naša Nataša Božić Šarić postavila je sljedeće pitanje:
"Rekli ste da će kriterij kod odabira diplomata biti stručnost i meritornost, ali kod Vrhovnog suda kriterij je politički, odnosno "dva naša, jedan njihov". Kako se to poklapa?
"To se poklapa vrlo jasno, prošle godine smo imali cirkus, a cirkus više tolerirati nećemo", jasan je premijer. Dodaje da će tko god bude izabran, biti kvalificiran.
Na pitanje tko su ta dva kandidata koje na umu ima vladajuća stranka, kaže da u ovom trenutku o tome nije "umjesno" razgovarati.
