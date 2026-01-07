Plenković: HDZ će uvjetovati predsjednika Vrhovnog suda "vezanim imenovanjem" sudaca Ustavnog suda

Izrazio je i želju Vlade kao i MVEP-a da se popune upražnjena mjesta čelnika diplomatskih misija i konzularnih ureda kroz dogovor s Predsjednikom, ali "ne na način na koji to u pregovaračkom smislu postavlja krug njegovih suradnika: "To je naša četvrtina, mi to želimo i točka, a ovo drugo nas nije briga". Mi želimo potpuni konzensus o svakom pojedinom imenovanju i svakoj pojedinoj destinaciji", naglasio je.