VIDEO / Prodali su svoj namještaj i naručili novi s Temua: Iznenadili se kad je stigla pošiljka

Nova.rs
07. sij. 2026. 14:16
Jedna je obitelj poprilično zabavila TikTok videozapisom u kojem su pokazali svoju najnoviju Temu narudžbu – set za dnevni boravak koji se sastoji od dvije smeđe sofe.

Razlog zbog kojeg je video postao viralan i u kratkom roku prikupio gotovo 30 milijuna pregleda? Namještaj je minijaturan, prikladan za djecu, a ne za odrasle osobe.

"Što se dogodilo? Kad prodaš namještaj iz dnevne sobe pa onda naručiš s Temua?“, čuje se glas muškarca.

"Stigao je naš novi Temu set za dnevni boravak“, stoji u opisu viralnog videa.

Osim milijunskih pregleda, video je prikupio i mnoštvo komentara. Ljudi su im pisali da moraju čitati opise proizvoda kada naručuju s Temua, neki su podijelili slična iskustva, a drugi su pokazali svoje Temu "ulove“ koji su i više nego opravdali očekivanja.

@josuemtz27

Our new Temu living room set arrived

♬ original sound - JosMartinez’s

"Zašto nitko ne gleda dimenzije?"


"Zašto nitko ne gleda dimenzije“, napisala je jedna osoba, a neki su istaknuli da je doista riječ o namještaju za najmlađe. "To je za vrtić, imam ih dva.“

Sličnih videa i objava posljednjih je mjeseci sve više na društvenim mrežama, što sugerira da dobar dio kupaca i dalje ne čita detaljno opise proizvoda, dimenzije ni recenzije prije kupnje. Istodobno, mnogi smatraju da se dio takvog sadržaja objavljuje i namjerno, jer "fail“ videi redovito donose velik broj pregleda, komentara i dijeljenja, piše Index.hr.

