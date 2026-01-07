Starosne mirovine: Umirovljenici s 40 godina staža imaju 255 eura više od prosjeka

Podsjetimo, od 2026. godine žene će za starosnu mirovinu morati navršiti 64 godine. Dobna granica se postupno povećava do 2030. kada će se izjednačiti s muškarcima. Dobna granica za žene pomicat će se svake godine za tri mjeseca do 2030. kada će se uvjeti za mirovinu muškaraca i žena izjednačiti. Tada će svi morati imati 65 godina za ostvarivanje starosne mirovine.