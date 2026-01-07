Starosne mirovine: Umirovljenici s 40 godina staža imaju 255 eura više od prosjeka

Starosna mirovina u prosjeku iznosi 701 euro. Prima je ukupno 408.852 umirovljenika. Građani u mirovini koji imaju 40 godina radnog staža dobivaju iznadprosječnu mirovinu, odnosno iznos od 956 eura. Više od polovice umirovljenika, to jest 53 posto njih, radilo je manje od 34 godine. U prosjeku primaju 503 eura, što je oko 200 eura niže od prosječne starosne mirovine.
Starosnu mirovinu prima 408.852 umirovljenika. Primaju u prosjeku 701 euro, dok taj iznosi čini 47,70 posto udjela u prosječnoj plaći. Više od polovice umirovljenika, odnosno 53 posto njih, radilo je manje od 34 godine. Ukupno ih je 218.301, a u prosjeku primaju 503 eura, prema isplati Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz prosinca 2025.
Iznos od 956 eura dobivaju oni s 40 godina staža
Umirovljenika koji su radili od 35 do 39 godina ima ukupno 91.623. Dobivaju u prosjeku 844 eura mirovine, što je 143 eura više nego što iznosi ukupna prosječna mirovina. Građana u mirovini koji primaju starosnu mirovinu i radili su 40 i više godina je 98.928. Oni čine 24 posto od ukupnog broja umirovljenika u starosnoj mirovini. Prosječna starosna mirovina prema ZOMO-u s mirovinskim stažem od 40 i više godina je 1.005 eura, piše Mirovina.hr.
Do 19 godina radnog staža ima 59.413 umirovljenika, a dobivaju prosječno 335 eura. Nadalje, u prosjeku 417 eura mirovine dobivaju oni koji su radili od 20 do 24 godine. Takvih je umirovljenika 46.275. Prosječan iznos od 536 eura dobiva 49.544 umirovljenika.
Gledajući pojedinačno, osoba koje imaju 35 godina radnog staža trenutačno je 40.195. Prosječno dobivaju 781 euro. Isto tako, 40 godina radnog staža ima 26.233 umirovljenika. Primaju iznadprosječnu mirovinu od 956 eura, koja je čak 255 eura veća od ukupnog prosjeka. Također, 45 godina radilo je 9.152 umirovljenika koji prosječno dobivaju 1.011 eura mirovine, prema posljednjim podacima Zavoda za mirovinsko osiguranje.
Dugogodišnjih osiguranika više od 56.000
Neki korisnici starosne mirovine su dugogodišnji osiguranici. Kako bi to bili, moraju imaju 41 godinu radnog staža. Ukupno je dugogodišnjih osiguranika 56.502. Prosječna mirovina im iznosi 783 eura. Pojedinačno gledajući po godinama radnog staža, među njima je najviše umirovljenika radilo do 41 godine, odnosno njih 28.431. Prosječno dobivaju mirovinu od 753 eura. Nadalje, 42 godine radnog staža ima 12.170 osoba, a njihov je iznos mirovine istovjetan ukupnom prosjeku.
Ukupno 6.934 umirovljenika radilo je 43 godine, a trenutačno dobivaju 818 eura mirovine. Umirovljenika koji su radili 44 godine je 4.049 s prosječnom mirovinom od 851 euro. Također, 45 godina radnog staža ima 2.344 osobe, a prosječna im mirovina iznosi 897 eura. Dugogodišnjih osiguranika koji su radili čak 46 i više godina je 1.086, a danas dobivaju prosječnu mirovinu od 897 eura.
Podsjetimo, od 2026. godine žene će za starosnu mirovinu morati navršiti 64 godine. Dobna granica se postupno povećava do 2030. kada će se izjednačiti s muškarcima. Dobna granica za žene pomicat će se svake godine za tri mjeseca do 2030. kada će se uvjeti za mirovinu muškaraca i žena izjednačiti. Tada će svi morati imati 65 godina za ostvarivanje starosne mirovine.
