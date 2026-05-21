Možemo: Gradonačelnica Rinčić je trojanski konj HDZ-a

Riječki Možemo ustvrdio je u četvrtak kako glasanje o preustroju gradske uprave na sjednici riječkoga Gradskog vijeća pokazuje da je gradonačelnica Iva Rinčić "trojanski konj HDZ-a", dok SDP smatra da je to rezultat političke trgovine.
Oglas
Možemo u priopćenju navodi da je "današnja uzurpacija gradske vlasti pokazala ono što se do sada moglo vidjeti, ali se nije nikada izgovaralo - da je Iva Rinčić trojanski konj HDZ-a".
Ustvrdili su kako su Rinčić i politička grupacija oko nje odlučili potpuno otkriti svoj politički smjer, a to je Rijeku predati u ruke HDZ-u. "Smiješno je uopće pomisliti da će male stranke okupljene oko Rinčić na bilo koji način moći parirati HDZ-u kad im jednom otvore vrata gradske uprave i proračuna", dodaje Možemo.
Smatraju kako to predstavlja i zanemarivanje volje birača, što se već dogodilo s Mostom, jer Most u ovom sazivu Gradskog vijeća ima dva vijećnika manje nego u prošlom sazivu, dok HDZ ima jednog vijećnika manje.
To pokazuje da je Rinčić volja građana manje važna od održavanja na vlasti, odnosno ponavlja se priča iz gradova kao što su Opatija i Pula, gdje HDZ ne može pobijediti na izborima pa vlast uzurpira preko lažno nezavisnih kandidata, tvrdi Možemo.
Riječki SDP objavio je pak kako je glasanje o preustroju uprave pokazalo da iza navodne nezavisnosti i politike promjena ne stoji nikakav vrijednosni ni programski okvir, nego isključivo politička trgovina i interesne koalicije.
"Reorganizacija gradske uprave nije administrativno pitanje, nego duboko politička odluka koja određuje način upravljanja Rijekom. Ako se takva odluka donosi glasovima HDZ-a, Marka Filipovića i Mosta, građani imaju pravo znati kakvi su politički dogovori prethodili toj većini i što je zauzvrat obećano", ističe SDP.
I Lista za Rijeku ocijenila je kako je s današnjim ulaskom HDZ-a u vladajuću većinu "gradonačelnica napokon izašla iz ormara i otvoreno pokazala politički okvir na kojem temelji svoju vlast".
Podsjećamo da je prije izbora jasno obećavala kako neće surađivati s HDZ-om, SDP-om ni Markom Filipovićem. Obećanje vezano uz Filipovića prekršeno je gotovo odmah nakon izbora, a sada je prekršeno i ono vezano uz HDZ. Ostaje za vidjeti hoće li se do kraja mandata zatvoriti i puni politički krug, navodi Lista za Rijeku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas