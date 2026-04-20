Znanstvenici u nevjerici: Ovo neobično morsko stvorenje trebalo je umrijeti od starosti, ali se pretvorilo u bebu

Prethodna istraživanja već su pokazala da odrasle jedinke mogu smanjiti veličinu tijela kad nemaju dovoljno hrane. Međutim, u to vrijeme se smatralo da nema pravog "povratka u mladost". Sve se promijenilo kada je odrasli primjerak iz laboratorijskog akvarija misteriozno "nestao", a na njegovom mjestu se pojavio organizam u larvalnom stadiju. To je potaknulo znanstvenike da detaljnije istraže ovaj fenomen.