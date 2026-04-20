Znanstvenici u nevjerici: Ovo neobično morsko stvorenje trebalo je umrijeti od starosti, ali se pretvorilo u bebu

Morski orah, Mnemiopsis leidyi, fascinantno je neobično stvorenje koje može regenerirati dijelove tijela, razmnožavati se u larvalnoj fazi, pa čak i spajati svoje tijelo s drugim jedinkama kako bi preživjelo ozljedu.
Oglas
Prema istraživanju iz 2024. godine, ova vrsta se može vratiti iz odraslog u biološki mlađe stanje nakon oporavka od teške ozljede ili gladi. Ne jedino morsko stvorenje sa sposobnošću "manipuliranja starošću", poznata "besmrtna meduza" Turritopsis dohrnii također može započeti život ispočetka kada dostigne zrelost. Međutim, za razliku od nje, kod vrste Mnemiopsis leidyi ovaj proces nije dio uobičajenog životnog ciklusa, već mehanizam preživljavanja, piše Nova.rs.
Studiju koja je otkrila ovu neobičnu sposobnost proveli su morski biolog Joan J. Soto-Angel sa Sveučilišta u Bergenu u Norveškoj i njegov kolega Pavel Burkhardt.
Njihovo istraživanje objavljeno je u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences. Znanstvenici su dva tjedna nakon izlaganja stresnim uvjetima pratili promjene u izgledu ovih organizama.
Prethodna istraživanja već su pokazala da odrasle jedinke mogu smanjiti veličinu tijela kad nemaju dovoljno hrane. Međutim, u to vrijeme se smatralo da nema pravog "povratka u mladost". Sve se promijenilo kada je odrasli primjerak iz laboratorijskog akvarija misteriozno "nestao", a na njegovom mjestu se pojavio organizam u larvalnom stadiju. To je potaknulo znanstvenike da detaljnije istraže ovaj fenomen.
Ukupno 65 odraslih jedinki držano je bez hrane 15 dana, a zatim su jednom tjedno primali minimalne obroke. Strukture koje označavaju odrasli stadij počele su se povlačiti i raspadati, a nakon nekoliko tjedana 13 jedinki vratilo se svom larvalnom izgledu i prehrani.
"Gledajući ih kako se postupno vraćaju u larvalni oblik, kao da se vraćaju u prošlost, bilo je fascinantno", rekla je Soto-Angel.
U dodatnom eksperimentu, 15 jedinki bilo je podvrgnuto još većem stresu - znanstvenici su kirurški uklonili dijelove tijela koji ukazuju na zrelost.
Od tih 15, čak šest se vratilo u svoje mlađe stanje za samo 15 dana, dok je za ostale proces trajao oko šest tjedana. To jasno pokazuje da što su uvjeti teži, veća je vjerojatnost da će se ta bića "vratiti u djetinjstvo".
"Ovo otkriće otvara vrata brojnim važnim spoznajama", rekao je Burkhardt. "Bit će posebno zanimljivo otkriti molekularne mehanizme koji pokreću ovaj proces, kao i što se događa sa živčanim sustavom tijekom njega."
Iako su uvjeti u eksperimentu bili nepovoljni za same organizme, istraživanje pruža izuzetno zanimljiv uvid u prilagodljivost i razvoj ovih tajanstvenih morskih stvorenja. Također postavlja pitanje posjeduju li i druge vrste u životinjskom svijetu slične "mehanizme pomlađivanja".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas