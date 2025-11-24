NOVO IZVJEŠĆE
Bačić: Moramo ukloniti Vjesnikov neboder. Uroš: I to što hitnije!
Ministar graditeljstva Branko Bačić poručio je u ponedjeljak kako će se neboder Vjesnika morati rušiti nakon požara u kojem je izgorio prije tjedan dana, a Mario Uroš iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo (HCPI) ocijenio je da je to potrebno učiniti što hitnije.
"Vjesnik se mora rušiti"
Branko Bačić predstavio je izvješće o stanju konstrukcije Vjesnikova nebodera koje su napravili stručnjaci Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo: "Potrebno je prići uklanjanju konstrukcije Vjesnikova nebodera zbog opasnosti od urušavanja i sigurnosti, organizacije prometa, prolazaka oko zgrade. Za potrebe uklanjanja potrebno je napraviti projektnu dokumentaciju te tijekom uklanjanja provesti konstantan stručni nadzor. Kako bismo kao Ministarstvo mogli prići tom uklanjanju već danas smo sazvali sastanak sa stručnjacima s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta kako bismo na njihov prijedlog vidjeli koji model i kako i na koji način Vjesnikov neboder ukloniti sa sigurnosnog i stručnog stajališta. Sastat ćemo se s mogućim izvođačima i projektantima kako bismo krenuli u proces javne nabave."
Dodao je da Slavonska avenija i podvožnjak ostaju zatvoreni te da su u tijeku radovi na proširenju prometnice kako bi se olakšalo prometovanje tim dijelom grada.
Mario Uroš z Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo rekao je: "Bojali smo se od početka da će odluka ići u tom smjeru, ali htjeli smo dati priliku zgradi i da se može obnoviti, ali s obzirom na sva ispitivanja koja su napravljena, zaključak je - potrebno je što hitnije i što brže uklanjanje nebodera. Sva mjerenja i pregledi koje smo radili upućuju na to da postoje ozbiljna statička oštećenja u konstrukciji, djelomično je konstrukcija nesigurna iz više razloga. Prvi i osnovni razlog je djelovanje požara na konstrukciju u puno većem vremenskom periodu na dijelove konstrukcije nego što je to prevdiđeno. Zgrada je visoka, požar je bio i na nižim katovima, prilično su oštećeni ti stupovi."
"Što dulje konstrukcija stoji veća je opasnost od rušenja"
"Drugi razlog je da su se uslijed visokih temperatura javila i fizička oštećenja na samim stupovima, pukotine, otpadanje dijelova, prilično se oštetito istočni dio nebodera. Konstrukcija koja je gola, nema zaštitu, je podložna vlaženju, kiši, snijegu, koji na tako jedan beton mogu utjecati na način da se javi kemijska reakcija koja bubri i širi taj beton, uslijed toga puca i raspucava cijeli presjek. Što dulje ovakva konstrukcija stoji veća je opasnost od rušenja dijela nebodera ili cijelog nebodera."
Uroš je istaknuo da perimetar nije garancija i da uslijed olujnog vjetra nije isključeno da dio otpadnog materijala iz samog nebodera odleti i dalje od tog perimetra: "Treba biti oprezan u svemu tome. Bitno je da se osiguraju minimalni uvjeti za sigurnost. Sigurnost je na prvom mjestu."
"Sigurnost se ne može garantirati"
"Razne službe će morati ući u samu zgradu, ali sigurnost se ne može garantirati. Ako se nešto treba raditi, treba raditi vrlo pažljivo i kratko se zadržavati na tim područjima uz vlastitu odgovornost jer tu garancije nema", dodao je.
Kada je moguće početi s rušenjem?
"Već danas krećemo s aktivnostima na njegovom uklanjanju. Sa strukom ćemo definirati metodu uklanjanja", odgovorio je Bačić.
"Grad Zagreb priprema i druga prometna rješenja s postojećim cestama osim ovih radova koji se provode", kazao je o prometu.
Upitan do kada će trajati novi prometni režim, rekao je: "Do uklanjanja nebodera".
"Mi ćemo ovome trenutku pristupiti uklanjanju nebodera, jer on predstavlja opasnost, tek ćemo vidjeti treba li ukloniti još nešto drugo. Osim uklanjanja paralelno ide i definiranje okolnih objekata, ali to moramo s ostalim suvlasnicima. Provest ćemo i arhitektonski natječaj kako bismo našli najprikladnije rješenje za taj dio grada", kazao je.
"Neboder je na granici nosivosti"
"Tek sada službeno znamo da ide uklanjanje, ali smo morali čekati struku da nam to kaže. On će se srušiti, ali što se tiče troškova, tu su troškovi uklanjanja, ali o ostalim troškovima, to ćemo vidjeti s ostalim suvlasnicima. Mi ćemo to urediti na najprimjereniji način".
Bačić je rekao da oni nisu bili zadovoljni s objektom i da ga je država htjela kupiti od ostalih vlasnika.
"Naša je želja da mi taj cijeli prostor riješimo. Vidjet ćemo s ostalim suvlasnicima kako riješiti taj kompleks".
"Teško je reći vjerojatnost urušavanja, ali ona postoji. Neboder je na granici nosivosti. Problem nije samo hoće li se urušiti sam od sebe, može se dogodiit podrhtavanje koje ne mora biti bi blizu onoga prije pet godina, može biti olujni vjetar... To može kobno završiti. I uklanjanje u komadima ne bi bilo sigurno... Ostaje delikatan problem kako pristupiti rušenju", rekao je Uroš.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare