Bačić: Moramo ukloniti Vjesnikov neboder. Uroš: I to što hitnije!

Mario Uroš z Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo rekao je: "Bojali smo se od početka da će odluka ići u tom smjeru, ali htjeli smo dati priliku zgradi i da se može obnoviti, ali s obzirom na sva ispitivanja koja su napravljena, zaključak je - potrebno je što hitnije i što brže uklanjanje nebodera. Sva mjerenja i pregledi koje smo radili upućuju na to da postoje ozbiljna statička oštećenja u konstrukciji, djelomično je konstrukcija nesigurna iz više razloga. Prvi i osnovni razlog je djelovanje požara na konstrukciju u puno većem vremenskom periodu na dijelove konstrukcije nego što je to prevdiđeno. Zgrada je visoka, požar je bio i na nižim katovima, prilično su oštećeni ti stupovi."