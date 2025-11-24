"STRANKA OPASNIH NAMJERA"
Zvonimir Troskot: Slažem se s Thompsonom, Možemo je sekta. Evo zašto
Saborski zastupnik Zvonimir Troskot (Most), u Novom danu s Ninom Kljenak komentirao je niz domaćih i vanjskopolitičkih tema.
Trenutno su "oči svijeta" uprte u nove pregovore o završetku rata u Ukrajini.
"Što se tiče višemjesečnih tajnih pregovora, oni traju još od kolovoza i Aljaske. Ne samo da je podijeljena linija po Ukrajini nego se događa nova Jalta. Ključna stvar jest da je Zapad izgubio rat, a Europa u novom stanju stvari nema značajnu ulogu. To imaju Kina i SAD, zbog čega se Amerikanci približavaju Rusiji. Veliki utjecaj ima i Latinska Amerika. Tu su bitne naftne rezerve i plin.", smatra Troskot pa nastavlja:
"Amerikanci nisu smjeli dozvoliti spajanje Rusije i Kine, što je višedesetljetna njihova politika. Što se Europe tiče, ona je beznačajna. Nema energentne i ovisnost od Rusije je preusmjerila prema Kini. Zato nema Europe za pregovaračkim stolovima. A njen glavni problem je u vodstvu. I mislim da Europa nje naučila lekciju pa se okreće bahatom ponašanju."
Što s Hrvatskom?
"Ono što je problem kod vanjske politike koju je predvodio sami premijer Andrej Plenković jest da se bazirala na dojmu umjesto razumu. To je ovdje jako opasno. On je kupovao francuske Rafale i upao u sužanjstvo francuske geopolitike. Za cijenu je to imalo da kad je otišao u posjet SAD-a, predsjednik Zastupničkog doma američkog Kongresa Mike Johnson mu je zatvorio vrata. Nakon toga odlazi u Kopenhagen i kritizira američku politiku, kao da smo velesila. Potom je izložio sve nas kritiziranjem Vladimira Putina i samohvalom o isporučenom oružuju Ukrajini. Zašto se tako guramo?"
Hrvatska ima i unutarnje probleme, a posljednji je poskupljenje dopunskog zdravstvenog osiguranja od 62 posto.
"Ljudi se još sjećaju ministra Vilija Beroša i afere u zdravstvu pa nema povjerenja. Ne samo da su problem bolnice, nezadovoljne su veledrogerije koje prijete neisporukom lijekova zbog dospijeća plaćanja od 365 dana i time se dovelo do situacije u kojoj je naše zdravstvo ovisno o privatnicima. Ako povećavate cijenu, stvarate dodatnu inflaciju ljudima koji ne dobivaju uslugu za taj novac. Financiramo zdravstvo, a stopa smrtnosti raste."
Komentirao je na kraju istup Marka Perkovića Thompsona, koji je nazvao Možemo sektom. Troskot se s tim slaže.
"Možeš biti u bilo kojoj sferi podjele političkog spektra, ali oni ne dolaze u Knin odati počast žrtvama Domovinskog rata. U svojim programima ga nazivaju mitom. To je političko glodanje ustavnog poretka Republike Hrvatske. Uništavaju i zdravstvo svojim osobljem. Riječ je o stranci opasnih namjera. Thompson je u pravu. S druge strane, odete na skup Medakovića, koji je idejni arhitekt Memoranduma SANU. Vrlo opasna stranka", zaključio je Zvonimir Troskot.
