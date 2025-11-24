Zvonimir Troskot: Slažem se s Thompsonom, Možemo je sekta. Evo zašto

"Ono što je problem kod vanjske politike koju je predvodio sami premijer Andrej Plenković jest da se bazirala na dojmu umjesto razumu. To je ovdje jako opasno. On je kupovao francuske Rafale i upao u sužanjstvo francuske geopolitike. Za cijenu je to imalo da kad je otišao u posjet SAD-a, predsjednik Zastupničkog doma američkog Kongresa Mike Johnson mu je zatvorio vrata. Nakon toga odlazi u Kopenhagen i kritizira američku politiku, kao da smo velesila. Potom je izložio sve nas kritiziranjem Vladimira Putina i samohvalom o isporučenom oružuju Ukrajini. Zašto se tako guramo?"