FOTO / Pogledajte pet novih malenih "stanara" zagrebačkog ZOO-a: Znate li o kojoj vrsti se radi?

U Zagrebu se prije nekoliko dana izleglo pet zelenotrbih guštera, što je nastavak višegodišnjeg uspješnog uzgoja te gotovo ugrožene vrste, priopćili su u petak iz Zoološkog vrta.
U Zoološkom vrtu Grada Zagreba ističu da je riječ o vrsti koja je na Crvenom popisu IUCN-a označena kao gotovo ugrožena, a endem je Kenije i Tanzanije.
Ravnatelj Ivan Cizelj naglašava da su staništa te vrste u prirodi izuzetno fragmentirana te je njezina populacija u padu, zbog čega je važan uzgoj u zoološkim vrtovima.
"Zato smo izuzetno ponosni na naš doprinos njegovoj tzv. rezervnoj populaciji. Svojim jedinkama osiguravamo kvalitetne životne uvjete i one godinama imaju pomladak" kaže Cizelj. Dodaje da zelenotrbi gušteri koji su stigli na svijet u Zagrebu, danas žive u zoološkim vrtovima diljem Europe".
Zelenotrbi gušteri u prirodi nastanjuju krošnje stabala, a rijetko silaze na tlo te su maleni i teže oko 35 grama.
U Zoološkom vrtu navode da su znanstvenicima teško dostupni za proučavanje, zbog čega nema dovoljno spoznaja o njihovu razmnožavanju u prirodi, dok je pod skrbi ljudi zabilježeno da ženke polažu pet jaja.
Timaritelj Tomislav Šarić kazao je da inkubacija jaja traje oko dva mjeseca te su iz svih pet jaja dobili zdrave mladunce.
"Kada dođe vrijeme za izlijeganje gušterića, pozorno pratimo što se s njima događa. Zahvaljujući tome sada smo uspjeli fotografirati izlazak prvog guštera iz jajeta. Sretni smo da smo iz svih pet jaja dobili zdrave mladunce", kazao je Šarić.
Terarij s mladuncima smješten je u posebnom prostoru Zoološkog vrta namijenjenom uzgoju gmazova, dok se odrasle jedinke mogu vidjeti u paviljonu Kišna Afrika, navodi se u priopćenju.
Zoološki vrt otvoren je svakodnevno od 9 do 18 sati, a ulazak je moguć do 17 sati.
