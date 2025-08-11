Oglas

Inflacija

INFOGRAFIKA / Koliko je voće poskupilo u poslijednjih godinu dana?

author
N1 Info
|
11. kol. 2025. 08:32
voće, banane, jabuke, naranče - Pexels/ilustracija
Pexels/ilustracija

Prema infografici, voće je u razdoblju od lipnja 2024. do lipnja 2025. najviše poskupjelo u Rumunjskoj (26%), Bugarskoj (31%), Mađarskoj (24%) i Srbiji (20%).

Oglas

U Hrvatskoj je zabilježen rast cijena voća od 10%, dok su prosječna poskupljenja u zapadnoeuropskim zemljama bila znatno niža – primjerice, u Irskoj 2%, Francuskoj i Njemačkoj 6%, Španjolskoj 8%, te Italiji samo 7%.

Prema infografici, voće je u razdoblju od lipnja 2024. do lipnja 2025. najviše poskupjelo u Rumunjskoj (26%), Bugarskoj (31%), Mađarskoj (24%) i Srbiji (20%).
Marko Picek/PIXSELL
Teme
infografika pixsell voće

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ