INFOGRAFIKA / Koliko je voće poskupilo u poslijednjih godinu dana?

Prema infografici, voće je u razdoblju od lipnja 2024. do lipnja 2025. najviše poskupjelo u Rumunjskoj (26%), Bugarskoj (31%), Mađarskoj (24%) i Srbiji (20%).
U Hrvatskoj je zabilježen rast cijena voća od 10%, dok su prosječna poskupljenja u zapadnoeuropskim zemljama bila znatno niža – primjerice, u Irskoj 2%, Francuskoj i Njemačkoj 6%, Španjolskoj 8%, te Italiji samo 7%.
