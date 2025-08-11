FOTO, VIDEO / Požar kod Jesenica pod kontrolom: "Vatrogasci će ostati dežurati"

Požar koji je u ponedjeljak rano ujutro planuo iznad Jesenica i Sumpetra istočno od Splita stavljen je pod kontrolu, ali će vatrogasci cijeli dan i sljedeću noć ostati dežurati na požarištu i sanirati ga, izvijestio je glavni vatrogasni zapovjednik RH Slavko Tucaković.

"Tijekom dana zamijenit ćemo vatrogasce i vjerojatno smanjiti broj ljudi na terenu, ali će ostati dežurati danas i sljedeću noć na požarištu kako bi ga sanirali i intervenirali ako bi se vrata ponovno rasplamsala," rekao je Tucaković Hini.

Dodao je da će cijeli dan dva air tractora natapati požarište istresajući vodu iz zraka, a u pričuvi je u Splitu i jedan kanader koji će intervenirati u slučaju potrebe. Jedino na zapadnom dijelu požarišta, kazao je Tucaković, povremeno izbijaju vatreni plamenovi, ali ih air tractori odmah natope vodom.

Po njegovi riječima, jaki vjetar je noćas u kratkom razdoblju proširio požar na veliki prostor, a još uvijek se rade procjene koliko je područja opožareno.

"Požar je velik i vatrogasci su nadljudskim naporima uspjeli obraniti kuće kojim je prijetila vatrena stihija", rekao je Tucaković.

Potvrdio je da je iz naselja Staro Selo, gdje se nalaze apartmani, izmješteno šest osoba, ali nije bilo organiziranje evakuacije za koju su vatrogasci također bili spremni angažirati se. Tucaković je kazao da među vatrogascima, unatoč naporima koje su ulagali i rizika kojem su bili izloženi, nitko nije ozlijeđen.