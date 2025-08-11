U blizini Splita
FOTO, VIDEO / Požar kod Jesenica pod kontrolom: "Vatrogasci će ostati dežurati"
Požar koji je u ponedjeljak rano ujutro planuo iznad Jesenica i Sumpetra istočno od Splita stavljen je pod kontrolu, ali će vatrogasci cijeli dan i sljedeću noć ostati dežurati na požarištu i sanirati ga, izvijestio je glavni vatrogasni zapovjednik RH Slavko Tucaković.
Požar je, kako je izvijestila policija, planuo u 2.54 sati iznad Jesenica i Sumpetra u naselju Staro selo.
Za sav promet od 6,15 sati zatvorena je cesta D8 od Mutograsa do Omiša. Policija na terenu preusmjerava promet i potpora je vatrogascima.
13:13
prije 12 min.
Tucaković: Požar kod Jesenica, istočno od Splita, pod kontrolom
"Tijekom dana zamijenit ćemo vatrogasce i vjerojatno smanjiti broj ljudi na terenu, ali će ostati dežurati danas i sljedeću noć na požarištu kako bi ga sanirali i intervenirali ako bi se vrata ponovno rasplamsala," rekao je Tucaković Hini.
Dodao je da će cijeli dan dva air tractora natapati požarište istresajući vodu iz zraka, a u pričuvi je u Splitu i jedan kanader koji će intervenirati u slučaju potrebe. Jedino na zapadnom dijelu požarišta, kazao je Tucaković, povremeno izbijaju vatreni plamenovi, ali ih air tractori odmah natope vodom.
Po njegovi riječima, jaki vjetar je noćas u kratkom razdoblju proširio požar na veliki prostor, a još uvijek se rade procjene koliko je područja opožareno.
"Požar je velik i vatrogasci su nadljudskim naporima uspjeli obraniti kuće kojim je prijetila vatrena stihija", rekao je Tucaković.
Potvrdio je da je iz naselja Staro Selo, gdje se nalaze apartmani, izmješteno šest osoba, ali nije bilo organiziranje evakuacije za koju su vatrogasci također bili spremni angažirati se. Tucaković je kazao da među vatrogascima, unatoč naporima koje su ulagali i rizika kojem su bili izloženi, nitko nije ozlijeđen.
12:49
prije 36 min.
"Stanje na požarištu puno bolje"
O najnovijem stanju na požarištu kod Krila Jesenice oglasio se glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. istaknuvši kako je stanje situacija sada puno povoljnija.
"Zahvaljujući nadljudskim naporima vatrogasaca i zračnih snaga, sada je stanje na požarištu puno bolje. Zaustavljeno je širenje požara na zapad prema Podstrani.
Posebno pohvaljujem lokalne dobrovoljne i profesionalne vatrogasci koji su odmah pristupili obrani obiteljskih kuća u iznimno teškim uvjetima jake bure koja je otežala gašenje.
Zahvaljujući njihovoj požrtvovnosti sačuvani su objekti i nema stradalih. Zbog sigurnosti smo izmjestili 5-6 građana iz ugroženih objekata. Vatrogasci i dalje nastavljaju sa sanacijom požarišta", istaknuo je za Slobodnu Dalmacijuuz napomenu da je na gašenju požara angažirano 147 vatrogasaca s 50 vatrogasnih vozila, 4 zrakoplova CL-415 i 2 zrakoplova AT-802 Air Tractor.
11:58
prije 1h
Stanovnici šire okolice bez struje
Zbog požara koji je u noći s nedjelje na ponedjeljak izbio na području Jesenica, stanovnici šire okolice su ostali bez opskrbe električnom energijom, javlja Dalmacija Danas.
10:38
prije 2h
"Situacija na požarištu je bolja nego jutros"
"Situacija na požarištu je bolja nego jutros, zahvaljujući pomoći triju kanadera. Požar još uvijek nije u potpunosti lokaliziran i širi se na istočnom dijelu, iznad Kruga prema Malom Ratu. Trenutno radimo na sanaciji tog područja, dok je ostatak požarišta pod kontrolom. Meteorološki uvjeti nisu povoljni, stoga ćemo ostati na terenu cijeli dan kako bismo požar u potpunosti sanirali i osigurali mirnu noć. Ekipe su umorne, ali nastavljamo s radom", kazao je za Slobodnu Dalmaciju Pave Tomić, zapovjednik DVD-a Dugi Rat.
10:14
prije 3h
Dramatične scene s požarišta
Ivo Cagalj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL
09:51
prije 3h
Gordan Maras: Probudio nas je smrad paljevine oko 3.30 ujutro...
09:24
prije 4h
Četiri kanadera i jedan Air Tractor gase požar
09:22
prije 4h
Vatra zahvatila travu, makiju, nisko raslinje i borovu šumu
Hrvatska vatrogasna zajednica oglasila se o požaru.
"Županijski vatrogasni operativni centar Split je 11. kolovoza u 2:26 zaprimio dojavu o požaru otvorenog prostora na području naselja Jesenice u blizini Dugog Rata. Požarom je zahvaćena trava, makija, nisko raslinje i borova šuma na trenutno neprocijenjenoj površini.
Vatra se brzo širila prema objektima u obližnjim naseljima te su na teren poslane snage Vatrogasne zajednice županije Splitsko-dalmatinske i Intervencijska vatrogasna postrojba Split, a zatražen je i angažman zračnih snaga. Na intervenciji sudjeluju 140 vatrogasaca s 45 vozila", stoji u priopćenju.
09:02
prije 4h
Požar i dalje aktivan
Prema najnvovijim informacijama od Županijskog vatrogasnog operativnog centra, požar iznad Sumpetra i Jesenica je i dalje aktivan, a u njegovom gašenju trenutno sudjeluje 155 vatrogasaca s 50 vozila.
Dignuta su tri kanadera, na putu je četvrti a dolazi i air tractor. Požar se za sada širi prema zapadu, prema Gornjoj Podstrani.
Također, vatrogasci su kazali za Slobodnu Dalmaciju kako su kuće obranjene, te da za sada nemaju dojave o mogućim štetama.
08:58
prije 4h
Zapovjednik vatrogasaca u Dugom Ratu Pave Tomić za Hrvatski je radio istaknuo kako situacija na požarištu nije dobra, prenosi Slobodna Dalmacija.
"Situacija nije dobra, požar nemamo pod kontrolom, velika je zahvaćena površina, još nemamo informaciju je li izgorio neki stambeni ili gospodarski objekt, koliko znam nema ozlijeđenih, dajemo sve da spasimo kuće i da odmaknemo požar od njih, ali nismo niti blizu lokalizaciji požara", kazao je Tomić.
