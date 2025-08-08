Oglas

Imate sedam sekundi

Pronađite skriveni broj u zelenom krugu i dokažite da ste genij

N1 Info
08. kol. 2025. 06:40
Snimka zaslona_zeleni krug
N1/Screenshot

Ova zapanjujuća optička iluzija zbunila je ljubitelje zagonetki koji se muče pronaći odgovor – ali imate li ono što je potrebno?

Ako uspijete uočiti tajni broj u ovoj mozgalici unutar sedam sekundi, možda imate savršen vid i visok IQ, piše Krstarica.

Svi mogu vidjeti neonski zeleni krug – ali samo pojedinci s iznimno visokim koeficijentom inteligencije mogu riješiti ovu zeznutu iluziju.

Slika može izgledati jednostavno, ali unutra se krije dvoznamenkasti broj.

Jeste li uspjeli vidjeti broj skriven u ovom krugu?

Ako se i dalje mučite – riječ je o broju 55.

Teme
Test mozgalice zeleni krug

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

