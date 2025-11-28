Jednostavnim trikom prepoznajte je li mljeveno meso svježe i bez dodataka

Kupovina mljevenog mesa u supermarketima i mesnicama može biti izazov. Iako meso na prvi pogled izgleda svježe, proizvođači ponekad dodaju vodu, soju, kožice, masnoću ili čak krušne mrvice kako bi povećali količinu proizvoda.
Takvi dodaci ne samo da snižavaju kvalitet mesa, nego mogu utjecati i na okus jela te na zdravlje potrošača. Zato je važno obratiti pozornost na nekoliko detalja pri kupovini, piše Klix.
Na što obratiti pozornost:
- Boja mesa: kvalitetno mljeveno meso ima prirodnu crvenu boju, dok blijeda nijansa može upućivati na dodanu vodu ili druge sastojke.
- Konzistencija: meso treba biti čvrsto na dodir, a ne ljepljivo ili vodenasto.
- Pakiranje: provjerite sadrži li pakiranje previše tekućine — to je znak da je meso obrađeno dodatnim sastojcima.
Kupnja kod provjerenih mesara i provjera deklaracije proizvoda također mogu pomoći pri odabiru kvalitetnog mljevenog mesa. Najbolje je meso upotrijebiti što prije nakon kupnje ili ga odmah zamrznuti kako bi se očuvala svježina i nutritivna vrijednost.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
