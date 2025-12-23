Kako ukloniti neugodne mirise i pojavu bijelih mrlja na odjeći nakon pranja

Prvi korak u čišćenju je ladica za deterdžent. Većina perilica omogućuje jednostavno vađenje ladice, koju je potrebno temeljito oprati sa svih strana. Na tom se mjestu najčešće skupljaju prašina te ostaci deterdženta i omekšivača, koji kasnije mogu ostavljati mrlje na odjeći, piše Klix.ba.