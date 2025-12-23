Kako ukloniti neugodne mirise i pojavu bijelih mrlja na odjeći nakon pranja

Redovito čišćenje perilice rublja ključno je ne samo za dug vijek trajanja uređaja, već i za kvalitetu pranja vaše odjeće.
Nakupljena prljavština u perilici može smanjiti učinkovitost pranja, zbog čega rublje ponekad ne miriše svježe ili se na tkaninama pojavljuju bijele mrlje.
Prvi korak u čišćenju je ladica za deterdžent. Većina perilica omogućuje jednostavno vađenje ladice, koju je potrebno temeljito oprati sa svih strana. Na tom se mjestu najčešće skupljaju prašina te ostaci deterdženta i omekšivača, koji kasnije mogu ostavljati mrlje na odjeći, piše Klix.ba.
Nakon čišćenja ladice, preporučuje se očistiti donji filtar perilice. On se nalazi u donjem dijelu uređaja, a pristup mu je omogućen malim vratima koja se otvaraju.
Također, nakon ovog koraka potrebno je alkoholom dezinficirati unutarnju stranu vrata perilice. Kada završite čišćenje, uključite praznu perilicu na program pranja na oko 90 stupnjeva.
U ladicu možete staviti kombinaciju sode bikarbone i limuna ili octa, što dodatno uklanja naslage i neugodne mirise. Pravilno čišćenje perilice rublja osigurat će da vaša odjeća uvijek bude svježa i čista, a uređaj će raditi učinkovitije i dulje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
