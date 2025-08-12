Ljeti vam je prevruće u domu? Ovi uređaji u stanju pripravnosti vam kradu svježinu

Ljeti, kada temperature rastu, tada osjećaj vrućine u domu može postati pravi problem. No, možda ne znate da čak i kada ne koristite određene kućanske uređaje, njihovo ostavljanje u stanju pripravnosti može dodatno zagrijavati prostor i otežavati održavanje ugodne svježine u vašem domu. Stručnjaci iz Green Energy UK podijelili su da zapravo postoji vrlo jednostavan način za smanjenje topline u vašem domu jer samo trebate isključiti određene uređaje, piše Daily Express , a prenosi Večernji list.