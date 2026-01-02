Stručnjak o malim modularnim reaktorima: "Oni nisu trenutno rješenje, nego sljedeća faza"

ČORAK: SMR nije jedna tehnologija, nego cijela skupina vrlo različitih tehnoloških rješenja. Najjednostavnije ih je promatrati kroz tri dimenzije. Prva je snaga. Imamo mikro-reaktore od 1 do 10 MWe, predvidivo za izgradnju na udaljenim lokacijama koje su slabo povezane s elektroenergetskom mrežom, a gdje postoje lokalne potrebe bilo za pučanstvo ili industriju. Imamo mali SMR od 10 do 100 MWe, također predvidiv za izgradnju na udaljenijim lokacijama, ali i kao park većeg broja jedinica koji omogućuju praćenje rasta potrošnje električne energije. Imamo i klasični SMR od 100 do 300 MWe za koje se predviđa da se grade u seriji, recimo četiri do deset njih na istoj lokaciji, čak i u zemljama koje imaju jaku elektroenergetsku mrežu. A gornja zona SMR-a su od 300 do 500 MWe koji bi trebali biti ravnopravna konkurencija velikim nuklearnim jedinicama.