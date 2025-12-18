NAJPRISTUPAČNIJE ZEMLJE
Najjeftinije zemlje za život u Europi: Evo gdje možete "izgurati" mjesec za 350 eura
Ako tražite najjeftiniju europsku zemlju za život, morate uzeti u obzir prosječne troškove života, uključujući stanarinu, namirnice, prijevoz i internet. Izvješća poput indeksa troškova života rangiraju svakodnevne troškove u različitim zemljama, a ovo je 10 najpovoljnijih u 2025. godini.
Global Citizen Solutions donosi vodič kroz deset najpristupačnijih zemalja u Europi, uz pregled svakodnevnih troškova, uz napomenu da ove zemlje nude dobru kvalitetu života i izvrsne pogodnosti za iseljenike. Neke od njih nude i vize za digitalne nomade, piše Nova.rs.
Što je indeks troškova života?
Indeks troškova života uspoređuje svakodnevne troškove u različitim zemljama, rangirajući ih prema pristupačnosti. Globalna baza podataka izračunava ovaj indeks koristeći čimbenike kao što su:
- Namirnice: cijene hrane i kućanskih potrepština
- Restorani: cijene obroka
- Prijevoz: troškovi javnog prijevoza i vozila
- Komunalije: troškovi struje, vode i grijanja
Budući da se indeks fokusira na svakodnevne troškove života, ne uključuje stanarinu. Viši rang označava veće troškove, dok niži rang znači veću pristupačnost.
U nastavku pogledajte koliki su troškovi u 10 najjeftinijih zemalja u Europi.
1. Albanija
Najjeftiniji gradovi: Tirana, Skadar, Vlora
Rang na indeksu troškova života: 61
Albanija, koja već godinama slovi kao jedna od najpovoljnijih ljetnih destinacija, privlači i iseljenike niskim troškovima života – za život u Tirani možete očekivati mjesečni budžet od oko 400 do 800 dolara (340–680 eura). Od toga na hranu odlazi 150–250 dolara (130–215 eura).
Snalaženje po Albaniji je jednostavno zahvaljujući dobrom sustavu javnog prijevoza s jeftinim autobusima i taksijima te poboljšanom zdravstvenom sustavu s mnogim uslugama po niskim cijenama. U Tirani prosječna cijena najma jednosobnog stana u centru iznosi oko 350 eura mjesečno. U manjim gradovima poput Skadra ili Elbasana najamnine znatno padaju, na oko 200–250 eura mjesečno.
2. Rumunjska
Najjeftiniji gradovi: Cluj-Napoca, Brașov, Timișoara
Rang na indeksu troškova života: 89
Rumunjska je jedna od najjeftinijih europskih zemalja i vrlo preporučljiva destinacija za pristupačan život. Mjesečni troškovi uglavnom se kreću od 500 do 900 dolara (430–770 eura). Gradovi poput Cluj-Napoke, Brașova i Timișoare poznati su po niskim troškovima stanovanja i povoljnim namirnicama.
Rumunjska je idealna i za digitalne nomade jer nudi brz internet za 10 do 15 dolara mjesečno te brojne povoljne kafiće i coworking prostore. Najamnina jednosobnog stana u centru Bukurešta iznosi oko 500 eura, dok se u manjim gradovima kreće između 300 i 400 eura.
3. Poljska
Najjeftiniji gradovi: Kraków, Wrocław, Łódź
Rang na indeksu troškova života: 67
Poljska je peta najveća zemlja Europske unije i jedna od najpristupačnijih. Mjesečni budžet iznosi oko 600 do 1.000 dolara (500–850 eura). Najamnine u gradovima poput Krakova, Wrocława i Łódźa kreću se od 300 do 500 eura, dok u Varšavi jednosobni stan u centru stoji oko 600 eura.
Zemlja nudi brz i povoljan internet te snažan zdravstveni sustav, a iseljenici se često odlučuju za privatno osiguranje radi brže usluge.
4. Bugarska
Najjeftiniji gradovi: Sofija, Plovdiv, Varna
Rang na indeksu troškova života: 81
Prosječna najamnina jednosobnog stana u centru Sofije iznosi oko 340 eura, dok u manjim gradovima poput Plovdiva može biti oko 170 eura. Procijenjeni mjesečni troškovi su 600–900 dolara (512–768 eura).
Bugarska nudi umjerenu klimu, prekrasne plaže Crnog mora i opušten način života, a gospodarstvo pruža mogućnosti zapošljavanja u IT sektoru, proizvodnji i turizmu.
5. Češka Republika
Najjeftiniji gradovi: Ostrava, Brno, Plzeň
Rang na indeksu troškova života: 54
Češka je jedna od najboljih europskih zemalja za digitalne nomade. Život u gradovima poput Praga, Brna i Ostrave zahtijeva mjesečni budžet od 800 do 1.200 dolara (680–1.020 eura). Najamnina u Pragu iznosi oko 600 eura, dok je u Brnu i Ostravi oko 425 eura.
Zemlja ima brz internet, kvalitetan zdravstveni sustav i vizu za digitalne nomade, što je čini vrlo atraktivnom za rad na daljinu.
6. Mađarska
Najjeftiniji gradovi: Debrecen, Szeged, Miskolc
Rang na indeksu troškova života: 74
Troškovi života u Mađarskoj kreću se od 700 do 1.200 dolara (600–1.000 eura). Najamnina jednosobnog stana u Budimpešti iznosi oko 512 eura, dok je u manjim gradovima oko 340 eura.
Mađarska je ponovno uvela program zlatne vize koji omogućuje boravak u zamjenu za ulaganje u fond nekretnina.
7. Portugal
Najjeftiniji gradovi: Coimbra, Braga, Évora
Rang na indeksu troškova života: 58
Portugal je poznat po plažama, kulturi i toploj klimi. Iako su Lisabon i Porto skuplji, manji gradovi nude mjesečne troškove od 800 do 1.200 dolara (680–1.020 eura).
Iseljenici imaju pristup kvalitetnom javnom zdravstvenom sustavu, kao i povoljnim privatnim opcijama. Portugal nudi i digitalnu nomadsku vizu te atraktivnu zlatnu vizu.
8. Slovačka
Najjeftiniji gradovi: Košice, Prešov, Nitra
Rang na indeksu troškova života: 55
Mjesečni budžet za ugodan život iznosi 800–1.200 dolara (680–1.020 eura). Najamnina u Bratislavi iznosi oko 680 eura, dok je u manjim gradovima oko 425 eura.
Rastuće gospodarstvo i razvoj tehnološkog i automobilskog sektora čine Slovačku privlačnom za mlade profesionalce.
9. Srbija
Najjeftiniji gradovi: Beograd, Novi Sad, Niš
Rang na indeksu troškova života: 77
Prosječni mjesečni troškovi iznose 600–1.000 dolara (510–850 eura). Najamnina u Beogradu je oko 425 eura, dok je u Novom Sadu i Nišu oko 300 eura.
Troškovi hrane iznose 130–215 eura, komunalije 85–130 eura, a internet 17–26 eura.
10. Latvija
Najjeftiniji gradovi: Daugavpils, Jūrmala, Liepāja
Rang na indeksu troškova života: 51
Riga nudi dobar balans modernog života i povijesnog šarma, uz mjesečni budžet od 700 do 1.000 dolara (600–850 eura). Najamnina u Rigi iznosi oko 512 eura, dok je u manjim gradovima oko 340 eura.
Latvija nudi dobre prilike u tehnološkom i financijskom sektoru te mogućnost preseljenja putem zlatne vize uz minimalno ulaganje od 50.000 eura.
