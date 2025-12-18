Najjeftinije zemlje za život u Europi: Evo gdje možete "izgurati" mjesec za 350 eura

Rumunjska je jedna od najjeftinijih europskih zemalja i vrlo preporučljiva destinacija za pristupačan život. Mjesečni troškovi uglavnom se kreću od 500 do 900 dolara (430–770 eura). Gradovi poput Cluj-Napoke, Brașova i Timișoare poznati su po niskim troškovima stanovanja i povoljnim namirnicama.