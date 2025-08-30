Narcise: Cvijeće koje nije zahtjevno, ali treba paziti na nekoliko stvari

Lukovice se sade na udaljenosti od sedam do deset centimetara jedna od druge. Jednom kada se posade, tlo se može gnojiti s humusom ili kompostom. Mogu se saditi u vrtu ili u tegli. Kod sadnje u tegli treba paziti da se lukovice ne dodiruju i da imaju mjesta za rast, ali i da dobivaju dovoljno sunca i vode.