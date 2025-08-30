Čak 40 različitih vrsta
Narcise: Cvijeće koje nije zahtjevno, ali treba paziti na nekoliko stvari
Narcise krase brojne vrtove, a dolaze u raznim bojama. Najčešće su žute, cvjetaju u proljeće, jednostavno se uzgajaju, a ulje od cvjetove određene vrste se koristi za izradu parfema. Zanimljivo je da postoji oko 40 vrsta, dok su neke zaštićene jer su rijetke.
Narcise se nazivaju još i sunovrati, glavno obilježje im je posebno oblikovan cvijet, a uvijek rastu u grupama. Nekada su se koristile kao sredstvo protiv bolova, a danas su mirisni ukras vrtova.
Kako prepoznati narcise?
Narcise imaju velike, dugačke listove i cvjetove najčešće žute ili bijele boje. Cvjetovi su vrlo specifični, izgledaju poput zvijezde unutar koje se nalazi još jedan cvijet i tučak. Cvjetovi mogu biti viseći ili uspravni, a imaju i plod, suhu čahuru u kojoj se nalazi sitno crno sjeme.
Osim po izgledu, narcise se mogu prepoznati i po opojnom mirisu. Upravo zato se od ulja koje se dobiva iz cvijeta vrste Jonquilla narcisa rade parfemi. Osim toga, narcise su nacionalni cvijet Walesa, ali i simbol borbe protiv raka dojke. Odnosno postoji Dan narcisa kada se podiže svijest o prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke.
Kako uzgojiti narcise?
Narcise se lako uzgajaju. Potrebno je zasaditi lukovice krajem kolovoza ili tijekom rujna, dok će se cvijeće pojaviti na proljeće. Vrlo su izdržljive pa im odgovara i sunce, ali i polusjena.
Lukovice se sade na udaljenosti od sedam do deset centimetara jedna od druge. Jednom kada se posade, tlo se može gnojiti s humusom ili kompostom. Mogu se saditi u vrtu ili u tegli. Kod sadnje u tegli treba paziti da se lukovice ne dodiruju i da imaju mjesta za rast, ali i da dobivaju dovoljno sunca i vode.
Njega narcisa
Narcisama nije potrebna posebna njega. One su višegodišnja biljka kojoj će se nakon što procvate osušiti cvijet i listovi, dok će lukovica ostati u zemlji i pripremati se za narednu sezonu.
Biljka se najviše zalijeva kada se tek posadi, dok je po zimi nije potrebno dodatno zalijevati. Nakon što ocvatu, biljke se zalijevaju svakih nekoliko dana. Važno je da tlo u kojem narcisa raste nije prevlažno, pogotovo po zimi.
Najčešći problemi s narcisama
Baš kao i sa svakom biljkom i narcise mogu pokazivati kroz listove, lukovice i cvjetove da nešto nije u redu. Žuti listovi će tako značiti da dobivaju previše ili premalo vode. Ovaj problem se može riješiti provjerom zemlje prstom.
Drugi problem je kada narcisa ne cvjeta. Ovo znači da im treba ili više mjesta ili više sunca. Treba paziti i na bube koje mogu napasti narcise, a koje se rješavaju insekticidima. Ako lukovice počnu truliti, to je jer biljka dobiva previše vode.
Zaključak
Narcise se nalaze u brojnim vrtovima, ali i teglama, a radi se o višegodišnjim biljkama. Važno ih je staviti na pogodno mjesto, zasaditi lukovice u pravo vrijeme i zalijevati po potrebi. Njega nije komplicirana, ali mogu se pojaviti problemi koji se lako riješe.
