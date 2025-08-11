Nutella uskoro postaje luksuz? Novi val poskupljenja zbog rekordnih cijena lješnjaka

Državna agencija za žitarice je, kao i svake godine u vrijeme berbe, odredila minimalnu otkupnu cijenu za stabilizaciju tržišta – ove godine ona iznosi oko 4,20 eura po kilogramu, što je gotovo 17 posto više nego lani (u eurima), a u domaćoj valuti liri, koja stalno gubi vrijednost, poskupljenje je iznad 50 posto. Predsjednik poljoprivredne komore u regiji Giresun, Nurittin Karan, očekuje da će kupci iz Njemačke i drugih zemalja brzo otkupiti dostupne količine, dok će za tursko tržište ostati manji dio uroda.