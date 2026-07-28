Arhitekt koji odlazi na Princeton: Struka može ponuditi dobre odgovore ako istovremeno pazi na tri elementa

Kao arhitektonska struka možemo ponuditi dobre odgovore, ali samo ako istodobno pazimo na sve – i na urbanizam, i na arhitekturu, i na pojedinačne zgrade, koje su opet određena količina betona, i, na kraju, na zelenilo. Ono što kod nas nekad zna izostati jest istodobnost sva tri smjera. Postoji nešto što se zove urbanističko planiranje, što dolazi iz SAD-a, točnije s Harvarda, još prije 60 godina, a to je bio prvi smjer koji je sve to povezao u jednu struku. Tamo se možete tako i educirati, odnosno unaprijed učiti o tome, tako da niste samo arhitekt ili samo urbanist, kako se to kod nas voli dijeliti, pa se mogu izbjeći neki problemi gradova koji su nama poznati, poput Brasilije", rekao je.